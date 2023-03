Tomáš bude stáť pred ťažkým rozhodnutím. S osemnástkou dievčat sa najprv zoznámi a následne si bude niektoré volať na bleskové rande, aby sa o nich za krátky čas aspoň čo-to dozvedel. No keďže čas bude naozaj obmedzený, stane sa najväčším nepriateľom dievčat. Každá totiž túži po tom, aby si vedela uchmatnúť Tomáša aspoň na krátke rande, aby si zaistila postup do ďalšieho ceremoniálu.

Ema sa rozhodne, že keďže sa kráti čas, Tomáša si uchmatne pre seba, hoci si dovtedy osamote hrkútal s Marcelou. Zdroj: TV Markíza

Viac o Eme sa dozviete vo videu:

A to sa nie každej podarí. Emócie počas prvého zoznamovacieho večera sa budú dať krájať. Niektoré dievčatá podľa slov ostatných prekročia akékoľvek hranice a nebudú mať problém porušiť tzv. pravidlá randenia. Keď zistia, že do vyraďovania ostáva už iba zopár minút, nabehnú drzo za Tomášom a vôbec im nebude prekážať, že na lavičke si bude hrkútať s inou kráskou… To bude aj prípad Marcely. Tá si bude pred Tomášom vylievať srdce, keď sa pri nich odrazu objaví Ema. ,,Prepáčte, že vás ruším, ale ešte by som rada využila čas s tebou," prihovorí sa Tomášovi. ,,A dovolíš nám ešte chvíľku?" prebodne ju Marcela pohľadom. ,,Môžeš sa k nám pridať," navrhne jej Tomáš a už si na lavičke hrkútali traja. Keby však dračica Marcela môže, Emu schmatne a odvedie ju naspäť na miesto. Dievčatami bude už od prvej chvíle lomcovať závisť. Tereza si dokonca pred prvým stretnutím vydupe zmenu šiat, pretože tie pôvodné sa jej nepáčia a zhodnotí, že by tak mala menšie šance u Tomáša ako ostatné. Ruža pre nevestu štartuje už dnes večer na Markíze!