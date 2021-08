Posledné meno losovania v nedeľnom vysielaní vyberala Viera Mrázová, no ani 401-tisíc eur nenašlo svojho majiteľa. Zuzana z Prešova síce telefón bleskovo dvihla, no kvôli spomalenému internetu mala posunutý priamy prenos a nestihla povedať heslo. ,,Zuzka, heslooo, povedz heslo!" kričali moderátori. Sekundy sa však neúprosne míňali. ,,Neskoro mi to zobrazuje na internete, nemám televízor, mám len internet," vysvetľovala zúfala Prešovčanka. Tri sekundy po limite z nej vyhŕklo: ,,Zdravé Slovensko!" ,,To nemyslíš vážne Zuzka..." reagovala Vera Wisterová. No Zuzka heslo opakovala ďalej. ,,Zdravé, zdravé," odpovedal jej Marcel Forgáč. Zuzana tak len o pár sekúnd prišla o závratnú výhru.

Žrebovať prišiel aj Peter Marcin. Žiaľ, človek, ktorého vyžreboval, nezdvihol. Zdroj: RTVS

Internet po relácii takmer vybuchol. Ľudia začali pridávať vtipné meme obrázky, koláže a najviac to schytala práve nešťastná Zuzka. Nikto by však teraz nechcel byť v jej koži. Za takú závratnú sumu by si v Prešove pokojne kúpila aj tri byty, dom a takto ľahko zarobené peniaze by jej určite zmenili život. Ako na toto všetko reaguje RTVS?

