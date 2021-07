RTVS posiela do dejiska olympiády 60-členný štáb a to vrátane rozhlasových pracovníkov. Vyše 20-členný štáb pracovníkov RTVS bude produkovať kompletný program streleckých súťaží, ktorý budú odoberať všetci vysielatelia olympijských hier. RTVS si aj týmto potvrdilo miesto medzi vyspelými televíziami, kam patrí nielen kvalitou spracovania olympijského obsahu, ale aj jeho vytváraním tak, aby spĺňal prísne medzinárodné štandardy najväčšej udalosti športov.

OLYMPIJSKÝ ŠTADIÓN Otvárací ceremoniál sa na ňom uskutoční už v piatok od jednej popoludní nášho času. Zdroj: Profimedia

Projekt vysielania LOH 2021 v Tokiu vznikol kompletne v rámci interných kapacít RTVS. V Tokiu vzniknú 3 kompletné televízne pracoviská: televízne Olympijské štúdio, hlavná technická kontrola a centrálny ingest a postprodukčné pracovisko – strižne. „Technologické riešenie umožňuje lokálne spracovania obrazu a zvuku Olympijského štúdia, medzinárodných športových signálov zo športovísk a unikátnych novinárskych zón na okamžité spájanie sa so športovcami po ich výkone. RTVS bude mať k dispozícii štúdiové zázemie na vysielanie v HD rozlíšení. Samozrejmosťou sú obrazové efekty, možnosť využitia grafických prvkov a ostatné štandardné štúdiové prvky. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme naprieč Olympijským štúdiom a réžiou implementovali technológiu umožňujúcu vzdialené nadviazanie obrazového a zvukového spojenia s respondentmi kdekoľvek na svete,“ približuje riaditeľ sekcie techniky Roman Skřivánek.

Váha technológie, ktorú RTVS už poslala do Tokia, je približne 2 tony a po príchode bude úlohou tímu sekcie techniky do televíznych priestorov IBC v Tokiu kompletnú technológiu do 4 dní vybaliť, zapojiť, pripojiť a spustiť vysielanie. Živé vysielanie na obrazovkách RTVS sa bude začínať každý deň v skorých ranných hodinách medzi 1.00 a 2.00 h. Priame prenosy sa budú striedať so vstupmi zo štúdia počas celého dňa až do záveru olympijského programu pred 17.00 h. Nasledovať bude približne trojhodinový blok záznamov z olympijských športových disciplín. V hlavnom vysielacom čase sa diváci môžu tešiť na hodinové sumárne štúdio s pohľadom na to najdôležitejšie a najzaujímavejšie dianie z daného dňa, kombinované s pôvodnými reportážami našich štábov priamo z dejiska LOH 2021 v Tokiu.

