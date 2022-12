Jakuba dovtedy diváci poznali iba ako redaktora RTVS. V roku 2021 dostal novú príležitosť – okúsiť aj moderátorský chlebíček. „Ponuka vyskúšať si v RTVS okrem reportážnej práce v teréne aj rolu moderátora v štúdiu ma potešila a navzdory začiatočníckej tréme ma to pred kamerou bavilo,“ povedal nám vtedy Prok. O práci v RTVS sníval už ako študent.

Jakub Prok ako redaktor RTVS. Zdroj: RTVS

„Práca v televízii ma ako nádejného novinára vždy priťahovala. Iný cieľ ako prácu v RTVS som si preto popri štúdiu ani nedával. Verím vo verejnoprávnu misiu nezaťaženú komerčnými či politickými záujmami. Asi každý novinár by raz chcel odhaliť lokálny Watergate a získať zaň novinársku cenu,“ mal veľké ambície. O to prekvapivejšie je, že pred dvomi mesiacmi sa tento veľký fešák rozhodol prestúpiť ako redaktor do JOJ-ky. Prečo dal RTVS košom? ,,Rozhodol som sa pre nové výzvy, príležitosti a skúsenosti. Hoci mi bolo v RTVS príjemne, nie som novinár, ktorý by chcel za celý život vidieť zvnútra jedinú redakciu. Šéf spravodajstva Rolo Kubinami ponúkol miesto v tíme televízie JOJ a ja som ho rád prijal,” povedal nám Jakub.

Jakub Prok už dva mesiace zarezáva v Jojke. Zdroj: TV JOJ

,,Sme radi, že vynikajúci novinár Jakub Prok prijal našu ponuku a už dva mesiace je súčasťou spravodajského tímu televízie JOJ. Tešíme sa, že v poslednom čase do nášho tímu pribudlo viacero šikovných redaktorov," reaguje Jojka.