"Čo dokáže spraviť jeden efekt a klobúk na fotke?! Nekážte mi, čo je pre mňa najlepšie. To môže len moja rodina a ľudia môjmu srdcu blízki, od ktorých to jedine prijmem, ale aj tak si budem robiť to, čo chcem ja! Takže ma absolútne nezaujímajú vaše komentáre, že to už nie je tá Dominika, že bola krajšia s kilami navyše, bez úprav a bla bla bla. Tá Dominika, ktorú ste si asi vy vytvorili je dávno preč! Ja sama najlepšie viem, čo je pre mňa najlepšie, nie TY,"rozpísala sa Mirgová na svojom Facebooku pár dní po tom, ako zverejnila fotku, na ktorej sa na seba už ani nepodobá.

Dominika Mirgová Zdroj: Instagram



"Keď sa ti nepáči, pokojne môžeš opustiť môj Instagram a nepísať zbytočné komentáre, ktoré nikoho nezaujímajú a hlavne pod fotku s mojím synom! Aj keby sa raz rozhodnem pre “plastické operácie” a budem vyzerať ako Barbie, je to snáď MOJA VEC, nie??? Ja chápem 100 ľudí 100 chutí, ale načo to písať. Ja mám tiež svoj názor na veci a nechávam si ho pre seba. Nemám potrebu ubližovať druhým ľuďom. Ešte koľkokrát to potrebujete počuť ?"dodala Dominika, ktorá sa poriadne rozohnila. A tieto slová nenechali chladnými viacero jej fanúšikov. Zopár z nich tieto dni stratila... "Toto čo je? Som v šoku z takéhoto vyjadrovania. Si verejne známa osoba, tak načo to riešiš. Už sa meníš na Plačkovú,"nechápu jej fanúšikovia.

"Milá Dominika, je to veľmi jednoduché. Ak nechcete negatívne komentáre na svoju osobu, nezverejňujte každý štvorcový centimeter vášho súkromia a budete mať pokoj." "Hlavne si treba uvedomiť, že si verejná osoba a tvoj FB aj IG je verejný a k tomu sa môže vyjadriť, kto chce. Chcela si byť slávna, aj toto je tá daň, keď si všetkým na očiach." "Ok, oddnes ťa prestávam sledovať. Nie je to o tom, že ti ľudia neprajú, ale taktiež majú svoj názor ktorý môžu vyjadriť a áno, asi sa zle počúva, keď ťa len nechvália. Mala som rada tvoje pesničky, išla som si ich, už mám 30 na krku, ale takéto správanie koniec... A tie afekty a vyplazený jazyk a hrýzenie do pery a neviem čo už - je to na mňa dosť ... vyrástla som z toho, to je všetko z mojej strany. Nikdy som nič nekomentovala, ale toto mi už nedalo," reagujú ľudia.