Dlhé pohľady, nenápadné dotyky, reč tela. Nič z toho nechýbalo v správaní sa tohto páru. Herec žiaril šťastím, slečna bola z pozornosti médií trochu zľaknutá, ale ako tak to ustáli. Keď sme Petra Batthyányho kontaktovali, snažil sa situáciu zľahčiť vyjadrením, že je to iba kamarátka, ale nakoniec úprimne priznal, prečo tak konal. „Je to ešte len na začiatku, veľmi krátky čas, sami uvidíme, ako sa to vyvinie,“ vysvetlil dôvod prvotných tajností. „Mal som už dosť všetkých omylov a pokusov, nikoho som nehľadal,“ naznačil šrámy na duši. Jeho najdlhším vzťahom bolo manželstvo s Dagmar, z ktorého vzišli dve už dospelé deti – Petra a Matúš. Vzali sa v roku 1998 a vydržalo im do roku 2005, kedy sa rozviedli. O tri roky neskôr sa znova zišli, ale už len ako partneri, druhá svadba sa nekonala. Definitívne išli od seba v roku 2017. Vtedy sa herec presťahoval na chatu pri Dunajskej Strede, Dagmar zostala v Bratislave.

Peter Batthyány so svojou ex Dagmar. Zdroj: Michal Smrcok

Láska sa však nepýta, či môže vstúpiť a herec, ktorý už ani neveril, že nájde spriaznenú dušu, ju našiel v niekom, koho už poznal. Pár je spolu krátko, má však za sebou spoločnú dovolenku, a preto Peter s nádejou poznamenal: „Ani som netušil, že to najlepšie a najzaujímavejšie bolo asi celý čas pri mne.“ Jeho nová láska sa volá Petra a pracuje v rodinnej firme ako inštruktorka autoškoly. „Poznáme sa dlhšie, ale nikdy sme neuvažovali o vzťahu. Až nedávno slovo dalo slovo a začali sme sa viac stretávať ...“ povedal nám.



Mohlo by vás zaujímať: