Kto by si myslel, že odhalenie vzťahu Ondřeja Brzobohatého (39) a Daniely Písařovicovej (43) zrazí exmanželku Taťánu Kuchařovú (33) na kolená, mýlil by sa. O ich vzťahu už vedela. Hudobník ju s českou moderátorkou údajne podvádzal už v čase, keď ešte boli spolu.

Napriek tomu, že Brzobohatý sa odmieta k novej partnerke vyjadrovať, Taťána v tom má jasno. „Dozvedela som sa to nedávno. Aj to, že ich vzťah trvá už okolo pol roka a začal sa ešte počas nášho manželstva. Čo k tomu povedať?!“ prezradila Kuchařová pre TV Prima. „Opäť to len potvrdzuje všetko to, čo som už povedala. Som rada, že som z toho toxického vzťahu vonku, a nechcem ďalšie veci okolo exmanžela komentovať,“ dodala Kuchařová na adresu „ex”, ktorého už nikdy nechce vidieť.



Tatiana Kuchařová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbugAz6j_JF/

Neverníka Ondřeja fotoreportéri českého Blesku pristihli v decembri 2021 pri bozkoch s tanečnicou Zuzanou Pilnou (30). Vyzerá to tak, že zrejme zahýbal aj milenke Písařovicovej. Muzikant bol ostatný polrok na roztrhanie a nad tanečnicou nakoniec v jeho srdci vyhrala ostrieľaná, intelektom obdarovaná moderátorka. Obaja však o vzťahu mlčia. „Nebudem na nič odpovedať. Nechcem prikladať polienkom do ohňa,“ odpovedal Brzobohatý na otázku reportérky Showtime, či randí s Písařovicovou. A vyhýbavo reagovala aj Daniela. „Áno, som šťastná v osobnom živote,“ odpovedala stroho.