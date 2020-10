-Moderátor Štefan Skrúcaný (60) s manželkou Erikou Judínyovou (49) sa od mája tešia z milovanej dcérky Elly. K podčiarknutiu ich dokonalého šťastia im chýba jediné. Nasťahovať sa do nového domu, ktorý však stavajú už niekoľko rokov a pre viaceré problémy sa do neho stále nemôžu nasťahovať. Ako ich luxusné hniezdočko pokročilo?

Erika a Števo sa zosobášili v apríli 2015 a od mája sa z nich stali rodičia dcérky Elly. Obaja sú finančne dobre zabezpečení, preto sa niet čomu čudovať, že tesne po sobáši sa rozhodli postaviť si dom v lukratívnej časti Bratislavy rovno pod hradom. Možnosť nasťahovať sa do luxusnej vily im však pred 3 rokmi narušil developer, ktorý v blízkosti ich pozemku začal stavať niekoľkoposchodovú bytovku. Podľa našich zistení sa okolo tejto údajnej čiernej stavby okamžite začalo vynárať viacero nejasností. Števo a Erika boli niekoľkokrát nepríjemnú situáciu riešiť aj priamo na pozemku, no keďže majú aj iné nehnuteľnosti, až tak to sťahovanie do nového nesúrili.

Takto vyzeral dom v roku 2018. Zdroj: archív

„V novom dome ešte nebývame. Je na ňom stále veľa roboty. Keďže sme pracovne veľmi zaneprázdnení, nemáme toľko času, ako by sme chceli, aby sme sa tomu venovali. No keď už to všetko zariadime, tak to pôjde. My sa vlastne nikam neponáhľame. Chceme, aby to bolo dobre spravené. Keď budeme mať pocit, že sa tam môžeme nasťahovať, tak to spravíme,“ reagovala koncom roka 2018 Erika.

V decembri toho roku to bola len hrubá tehlová stavba s oknami. Pozemok nebol ohraničený a ani sa na ňom výrazne nepracovalo. Prácu na dome neskôr zbrzdilo aj Erikino tehotenstvo a následná koronakríza. Najnovšie to však vyzerá tak, že manželia dali prácam na dome opäť zelenú.

Dom získal po dlhom čase bielu fasádu, je zateplený a okolo neho vyrástol betónový plot. Okrem toho na stavbe pracujú robotníci, pribudlo lešenie a nové nasadené stromy. „Pandémia spomalila aj stavbu nášho domu. Takže to vyzerá, že sťahovať sa budeme až budúci rok,”prezradil nám Števo Skrúcaný.