Pred 16. hodinovu sa v kostole začali schádzať známe osobnosti, ktoré prišli dať zbohom milovanej Popelke. Prišli Eliška Balzerová, Dagmar Havlová, Jiří Bartoška či Jan Kačer. Havlová priniesla svojej kolegyni a dobrej kamarátke nádherný veniec, na ktorom bolo napísané: Lile Dáša. Krátko pred začatím omše doviezli na vozíku zlomeného a užialeného vdovca Josefa Abrháma. Svoju lásku Libušku vyprevadil do neba pochudnutý, s neprítomným a smutným výrazom. Počas zádušnej omše mala Havlová dojímavý prejav a zážitkami, ktoré s Libuškou zažila, dokonca užialenú rodinu aspoň na pár sekúnd rozosmiala.

Posledná rozlúčka s Libušou Šafránkovou. Dagmar Havlová rodinu dokonca aj rozosmiala. Zdroj: Reprofoto/ČT24

Ďalším z tých, ktorí si pripravili smútočný prejav, mal byť herec Ondřej Vetchý (59). Keď ho však vyzvali, aby predniesol reč, zistilo sa, že v kostole ešte stále nie je a mešká. Trápnu chvíľu ticha zachránil herec Jan Hrušínský (66), ktorý sa ujal slova. Vetchý následne dorazil a začal s pripravenou rečou. „Libuška Šafránková bola zosobnením krásy, ušľachtilosti a nehy. Bola jedinečná. Predstavovala to, čo nás spája, vtisla sa do nás, vpísala sa do nás. Máme ju uloženú v našom DNA,“ povedal Ondřej Vetchý.

Posledná rozlúčka s Libušou Šafránkovou. Príhovor mal aj Ondřej Vetchý. Zdroj: Reprofoto/ČT24

„Ako by prebúdzala lepšiu časť každého z nás. O to viac sme to pocítili s jej odchodom. Ako napísal jeden môj kamarát: Od dnes žiari na oblohe nová hviezda. To Večernica sa vrátila na nebesá,“ uzavrel herec, ktorý v reči však spomenul aj politické dianie. Rodina pritom odmietla spraviť z poslednej rozlúčky politickú kampaň a politikom zakázala vstup na pohreb. Hneď na to, ako dohovoril, však na rozlúčke ani neostal a ešte počas omše sa vyparil zadným vchodom. Do auta ho doprevádzal zástup ochrankárov a Vetchoho chránili ako svetovú celebritu.

