Maríne sa do neba prihovoril herec Martin Huba a aj starosta obce Čáry Martin Kráľovič. Dojímavý príhovor mal aj režisér Roman Polák. „Asi by si nebola rada, keby sme iba trúchlili. Bola si človek plný optimizmu. Včera sa mi sníval taký sen. Videl som ťa na člnku, ktorý viedol Cháron po rieke Acherón. Sedela si vpredu, on za tebou, potom si sa na neho obrátila a spýtala sa, môžem si omočiť nohy v tej rieke? On iba prikývol. Potom si povedala, môžem si trochu zaplávať? A Cháron prikývol. Ty si plávala okolo loďky. Potom ti podal ruku a išli ste ďalej. Prišli ste na breh a tam bola ďalšia rieka, ktorá sa volala Léthé a ty si sa z tej rieky napila. Je to rieka zabudnutia. Celý život som si myslel, že tá rieka Léthé je o tom, že my živí zabúdame na tých, ktorí odchádzajú, ale včera som pochopil, že je to možno naopak. Že tí, ktorí odchádzajú a napijú sa z tej rieky, zabudnú na všetky trápenia a tiene, ktoré zažili v symbióze so smrteľným telom a odchádzajú ďalej spokojní a šťastní. Tak kráčaj plná radosti, Marína," povzdychol si.

Režisér Roman Polák. Zdroj: Matej Kalina



Slová do neba jej venovala aj herečka Gabriela Dzuríková, ktorá svoju reč takmer ani nedokončila. Ku koncu sa rozplakala a nebola schopná rozprávať. Príhovor si pripravil aj Jozef Vajda. „Dnes nemám pocit, že niekoho pochovávame. Vždy som si totiž o tebe myslel, že si večná. Nemám ten úzkostný pocit ako pri iných kolegoch, ktorí odchádzajú po ťažkej chorobe. Ty si sa dožila úctyhodného veku, v pracovnom nasadení, perfektnej kondícii, plnom zdraví. Ale nikdy nezabudnem na moment, keď som išiel po Gorkého ulici a predo mnou kráčala nádherná žena v sexi koženom kostýme, vykračovala si ladným pohybom a ja som pobehol, lebo som tú kočku chcel vidieť spredu. Bola si to ty. Mala si len 77 rokov," odkázal jej Vajda do neba.

Posledná rozlúčka s herečkou Máriou Kráľovičovou v budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Na snímke je Jozef Vajda. Zdroj: MATEJ KALINA

„Pamätám si, ako ti raz pred predstavením prišlo zle. Povedal som ti, pokojne to predstavenie zrušme! A ty si mi povedala. Nič sa rušiť nebude, ja chcem zomrieť na javisku! A ja na to, že dúfam, že nie v mojom náručí," zaspomínal si na jej posledné prianie.

Prečítajte si tiež: