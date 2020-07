Muzikant Ondrej Kandráč (42) neustále tvrdí, že je tým najšťastnejším mužom pod slnkom. Pred jedenástimi rokmi sa totiž zosobášil so svojou láskou zo strednej školy – s milovanou Erikou, a spoločne vychovávajú dve krásne a šikovné deti, Emku a Ondríka. No a nedávno sa ich rodinka opäť rozrástla. Na svet prišla ich tretia dcérka Mária. A čerstvý trojnásobný otecko nám prezradil, ako prebiehal pôrod a aj to, kto vyberal meno.

Horúcou novinkou vo vašom živote je, že sa vám narodila dcérka Mária. Zmenilo sa niečo vo vašom živote po príchode vášho tretieho dieťatka?

,,Samozrejme. Pribudol do našej rodiny ďalší člen, nádherný malý človiečik. Bude mať svoje vlastné záľuby, povahové a osobnostné črty. Vraj najväčšia chyba nás rodičov je myslieť si, že naše deti sú našimi kópiami. Verím, že z našej malej Marušky vyrastie človek, ktorý bude robiť radosť nielen nám, ale aj ľuďom naokolo. Je to príjemná zmena. Opäť sa vraciame o osem rokov späť, keď sme všetky bábätkovské rituály, ako je kúpanie, prebaľovanie či kočíkovanie, aktívne ovládali. V dome sa rozprávame tichšie a sme viac ohľaduplní jeden k druhému. Trošku mi to pripomína Vianoce a atmosféru, ktorá vládne počas tohto sviatku."

Pre vašu manželku Eriku to bol tretí pôrod, zvládla ho v pohode?

,,Zvládla a bola veľmi statočná."

Ondrej Kandráč s manželkou Erikou. Zdroj: Instagram O.K.

Kto vybral meno Mária?

,,Bola to rodinná zhoda. Tých mien bolo v repertoári viac, nakoniec však prevládlo rýdzo slovenské. Nakoniec aj moja, aj Erikina stará mama boli Márie, čiže to má istý rodinný súvis. A povedzme si na rovinu - nejaké latinskoamerické krstné meno by s priezviskom Kandráčová asi vyznelo dosť bizarne (smiech)."

Ako privítali sestričku Emka a Ondrík?

,,Veľmi emotívne. Boli dojatí a veľmi pozorní. Tešia sa zo sestričky a, chvalabohu, zatiaľ necítim nejaký náznak súrodeneckej rivality."

Veľakrát ste spomínali, že kvôli koncertom ste boli rozlietaní a často ste neboli doma. Možno teraz, po treťom bábätku, nechcete v rámci koncertov poľaviť?

,,Ani som nemusel poľavovať. Korona to vyriešila namiesto mňa. Skôr sú teraz koncerty pre mňa malým sviatkom. Je ich málo a ak sú, veľmi cítiť strach a neistotu, ktorá vládne naokolo. Verím však, že je to len dočasný stav a všetko sa vráti do normálu, a teraz nemám namysli len naše koncerty."

