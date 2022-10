Petra, vy ste sa učili u anglickej cukrárky Peggy Porscher. Bola na vás prísna?

Peggy je pôvodne Nemka. Nemci sú známi svojou precíznosťou a kvalitou výrobkov. Presne takto to funguje aj u nej. Precízne a kvalitne.

Jej klientmi sú Madonna, Stella McCartney, Sting či Elton John, čiže ste piekli aj pre nich? Dostali ste od nich nejaký ohlas, stretli ste niekoho z nich?

Žiaľ, nemala som túto možnosť, mojou prácou bolo učiť sa.

Jožka, vy učíte, napísali ste niekoľko kuchárskych kníh. Ktoré mali najväčší úspech?

Dve knihy boli vyslovene o pečení, dve spoločné aj s varením. Niekoľko menších publikácií. Najväčší úspech mala Čokoláda – sladké umenie, predalo sa približne 14 000 kusov.

Naučili ste sa od súťažiacich niečo aj vy? Inšpirovali vás?

Jožka: Mne sa páčila kombinácia niektorých chutí, dosť používali do korpusu tekvicu či cviklu s kakaom, čo by mne ani nenapadlo. Išlo o súťažiach, ktorí chcú dostať do receptov zdravú výživu.

Vy ste na tom ako? Tiež meníte nezdravý cukor či tuk za zdravšie ingrediencie?

Petra: Ja sa to snažím robiť tak, aby mi to chutilo. Pokiaľ je tam niečo zdravé, tak to tam dám, pokiaľ mi tam to zdravé nechutí, tak to tam nedám, lebo by som to nezjedla.

Jožka: Ja mám rada klasiku; občas dám namiesto bieleho cukru hnedý alebo použijem určitý podiel medu, napríklad do smotanovej náplne, ale aby som sa striktne držala toho, že nebudem používať biely cukor a múku a budem ju nahrádzať celozrnnými, to nie. Záleží na rodinných zvykoch a u nás je zaužívaná klasika. Taký poctivý karamelový veterník môžete nahrádzať čím chcete, nikdy tak nebude chutiť.

Ktoré zákusky máte najradšej vy?

Petra: Punčák.

Jožka: Veterník.

Porotkyne, moderátori a súťažiaci tvoria dobrý tím. Zdroj: RTVS

Aké sú súčasné trendy?

Jožka: To je rôzne. Vezmite si také makrónky. Najprv boli veľmi žiadané, potom nastal útlm, lebo ľudia hovorili, že sú príliš sladké a teraz sa vrátili na výslnie. Ja si dovolím tvrdiť, že sú trendové dezerty z odpaľovaného cesta ako eklerky, profiterolky, veterníky, venčeky; cukrári im dajú novú podobu, nový šat podobne ako tartaletkám, cheescakeom. Tie sa už nerobia veľké, klasické krájané, ale v menších vyhotoveniach.

Petra: Ja si myslím, že ešte príde na Slovensko trend pastry – kysnuté lístkové cesto, ako sú croassanty, viedenské šatôčky, plundry a podobne.

Toto viete na základe čoho?

Jožka: Trendy sledujeme na sociálnych sieťach francúzskych cukrárov, ktorí ich udávajú už storočia.

Petra: Sú v tom najďalej, kolonizovali svet a mali k dispozícii nové suroviny ako cukor, kakao, tropické ovocie, kým my sme ostávali pri kysnutých koláčoch.

Francúzi sú jediní?

Petra: Nie, ešte sú v hre Japonci. Rozdiel je v tom, že ak napríklad Francúz udá trend a urobí jeden o trošičku väčší a jeden menší croissant, tak Japoncove majú všetky presne 10 centimetrov.



Keď zadáte súťažiacim výzvu, čo robíte vy?

Jožka: My máme iné povinnosti – robíme dokrútky, potom máme „kolečká“, keď chodíme za súťažiacimi a pýtame sa, čo idú robiť a ako sa im darí. Voľno počas nakrúcania nemáme, a keď aj chvíľu je, musíme byť stále k dispozícii.

Petra: Je to presne tak, ako vidíte v televízii. Pri technickej výzve nesmieme ani len zazrieť, kto čo pečie; ak sme pri monitore, hneď ho vypnú, keď prší a musíme sa presunúť okolo, strčia pred nás dáždnik. Navyše sme oblečené v cukrárskom, máme pripnutý mikrofón, sme nalíčené, kto by už kam takto chodil? Od pondelka do štvrtka začíname ráno o pol ôsmej v maskérni, nasleduje kostymérňa, končíme až večer.

Porotkyne si od súťažiacich držia odstup, aby hodnotili len samotné produkty. Zdroj: RTVS

Jožka, vy ste z Púchova, čiže ste bývali v kaštieli v Bernolákove, mali ste čas večer poklebetiť so súťažiacimi?

Jožka: Aj nás chceli zavolať, ale povedali sme, že nechceme; v prvej sérii držal odstup štáb, v druhej sme si ho držali samy. Niežeby sme s nimi nechceli byť, ale my sme sa mohli so súťažiacimi baviť len pred kamerami, dokonca ani v maskérni sme nesmeli prehodiť slovo.

Petra: Ten odstup je vynikajúci v tom, že nemáme k žiadnemu súťažiacemu citové väzby a naozaj hodnotíme len ich produkty. Čiže my sme s nimi vôbec neboli, pokiaľ sa neskončili séria a natáčanie, a vôbec sme súťažiach nepoznali.

Petra, vy ste dochádzali denne domov do Senca. Čo vás čakalo po celom dni doma?

Petra: Tam ma už nečakalo nič, mám úžasného manžela, ktorý sa o všetko postaral; syn už spal, vídal ma len ráno pri odchode, takže mužovi som porozprávala, ako bolo, ukázala som mu, ako som vyzerala, a išli sme spať.

Jožka, vy ste v kaštieli využili večer na čo?

Jožka: Ja nebývam v kaštieli, ale v blízkom penzióne tak, aby som nebola v kontakte so súťažiacimi. Vždy v nedeľu ma manžel doviezol a vo štvrtok večer prišiel po mňa. Chceli nás zavolať, ale slušne sme sa poďakovali. V prvej sérii nás na to upozornili, my sme všetko rešpektovali, v druhej sme si ho držali samé. Niežeby sme s nimi nechceli byť, ale my sme sa mohli so súťažiacimi baviť len pred kamerami, dokonca ani v maskérni sme nesmeli prehodiť slovo. Ja som bola rada, že som v izbe, že som si dala dole mejkap, umyla lak z vlasov, zapla na chvíľu telku a urobila niečo na počítači.

Petra: Ten štáb je gigantický, celý deň ste medzi ľuďmi, takže to ticho, keď zavriete dvere, je veľmi príjemné.

Kto z tejto partie bude Majstrom pekárom? Zdroj: RTVS

Beriete si na obdobie nakrúcania dovolenku?

Petra: Ja som ešte na „rodičáku“, ale inak som na voľnej nohe, mám firmu, čiže voľno si určujem sama.

Jožka: Ja si beriem zo školy neplatené voľno.

Za deň napečú súťažiaci veľa dobrôt, kam sa potom podejú?

Petra: Viete, koľko má ten štáb ľudí? Okolo 50 a verte, že tí, čo sa na to pracovne pozerajú celý deň, voňajú to, chodia okolo toho, stručne povedané, všetko sa zje.

Zvyknete sa na seba pozerať v telke?

Jožka: Áno, ozrejmím si pritom spomienky, lebo mnohé veci si už po čase nepamätám.

Petra: Áno a väčšinou sa bojím toho, čo som povedala, ako sa tvárim a hovorím si: Ježišmária, to čo si urobila?



Prečítajte si tiež: