Aké spomienky máte na nakrúcanie Dvoch tvárí Istanbulu?

- Na nakrúcanie stále spomínam s úsmevom. Bol to zlomový seriál v mojom živote, veľa som sa naučila, našla som pri nakrúcaní dobrých priateľov a pracovala som s úžasným tímom.

Čím vás seriál zaujal?

- Zaujalo ma, že to nebol typický ľúbostný príbeh a dej nešiel iba jedným smerom. Ponára sa do lásky, vášne a súcitu a navyše kontrasty boli zobrazené harmonicky. To mi na tom učarovalo.

Hlavná hrdinka Cemre. Zdroj: tv doma

Čo vám dala Cemre?

- Veľa. Vždy bude mať pre mňa špeciálne miesto. Pomohla mi pochopiť, že niekedy nerobíme správne rozhodnutia, aj keď sa veľmi snažíme.

Ste si s Cemre v niečom podobné?

- Obe sme bojovníčky a neprestávame bojovať, kým nedosiahneme to, v čo veríme. Snažíme sa konať rozumom, ale nakoniec nás zlomí srdce.

Sexi kráska Sera Kutlubey. Zdroj: Umit Karalar

A aká je Sera v skutočnosti?

Nie som veľmi spoločenský typ. Mám rada život v domácnosti a písanie, obzvlášť, keď to robím pre seba.