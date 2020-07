Jeden z najstabilnejších párov československého šoubiznisu topmodelka Daniela Peštová a spevák Pavol Habera majú dve spoločné deti. Dcéru Ellu (18) a syna Paula Henryho (11). Okrem toho však Paľo odmalička vychovával aj Yannicka (24), ktorého má blondínka z prvého manželstva s Talianom Tommasom Butim. No a práve dnes Ella oslavuje dospelosť, sladkých 18! Pri tejto veľke príležitosti zverejnil hrdý tatko Paľo emotívnu fotku z minulosti. ,,Ešte včera to bolo moje malinké baby a dnes má 18 ! Happy Birthday Ella ! LOLU !!" napísal Paľo a pridal srdiečko. Na fotke je so svojou milovanou princeznou, keď bola ešte malé rozkošné dievčatko.

Dcéra Daniely a Paľa oslávila sladkých 18. Zdroj: instagram

Dnes je už z Elly veľká slečna a pred pár rokmi poriadne zmenila imidž. Dlhé vlasy si ostrihala a už nejaký čas jej hlavu zdobí krátky strapatý chlapčenský účes a z fotografií je zjavné, že si tento rebelský strih užíva.