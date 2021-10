"Láska je ako voda, pokojná ako jazero, dynamická ako rieka, divoká ako vodopád alebo nespútaná ako oceán. Láska dvoch ľudí je ako dve rieky, ktoré sa vlievajú do jednej. V jeden moment sa spoja a tečú spolu. Ak majú šťastie, tak sa spoločná rieka vleje do mora, kde prídu nové dobrodružstvá a neskôr do oceánu, kde vytvoria nekonečnú lásku. No občas sa stáva, že sa rieka opäť rozdvojí a láska dvoch ľudí sa rozdelí. Nie sú na to dôvody, ale je to tak, je to príroda je to život," prekvapil Jany Landl na svojom Instagrame v utorok večer, keď priznal rozchod s bývalou misskou Simonou Brnovou. S tou tvoril pár od jary tohto roku.

Simona Brnová Slobodníková a Jany Landl sa rozišli. Zdroj: instagram

"Obe rieky ale stále tečú a idú ďalej ako láska v našich životoch. Ďakujem za spoločnú cestu, Simonka, ďakujem za každú jednu chvíľu. Neskončili sme síce v oceáne, ale naša rieka bola nádherná a za to som vďačný," dodal fitnesák.