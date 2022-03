Bola to láska ako hrom. Teda... Aspoň tak sa pred kamerami javili. Keď sexi Nikol prišla do šou Love Island, netajila sa tým, že sa jej najviac páči práve Vilda a za každú cenu ho musí dostať. Podarilo sa jej to. Obaja to nakoniec dotiahli až do finále a aj keď nevyhrali, ostali spolu. Teraz však prišiel trpký koniec.

Po konci šou dvojica zaplavovala Instagram spoločnými zamilovanými fotkami a zdalo sa, že to spolu skutočne myslia vážne. Vilém medzi tým dostal ponuku robiť tanečného partnera Zuzane Kubovčíkovej Šebovej v Let´s Dance a aj preto teraz trávi všetok čas v Bratislave. Počas prvého kola však za ním prišla aj priateľka Nikol a dokonca sa objavila aj ako súčasť ich tanečného vystúpenia. Už vtedy však zrejme Vilda vedel, že vzťah sa pomaly chystá ukončiť. No a v utorok večer to oznámil aj na sociánej sieti.

Vilda sa s Nikol rozišiel. Zdroj: Instagram vildasir

„Ďakujem za všetko. Bohužiaľ, život v realite je náročnejší, než vo vile. Rozišli sme sa už pred nejakým časom, len sme to zatiaľ nikomu nepovedali. Niky, ďakujem,“ napísal k ich spoločným fotkám. Odkopnutá Nikol však bola vo vyjadreniach oveľa konkrétnejšia. „S Vildou sme sa rozišli, myslím, že nemusím hovoriť dôvod, pretože mnohí z vás vedia o čo ide, hlavne v Bratislave. Na Love Islande to bolo všetko veľmi krásne, ale práve tá posledná skúška je, keď prídete domov a dostanete do ruky mobil, ktorou sme úplne - alebo skôr Vilda - neprešiel. Začal hovoriť, že sme spolu začali chodiť len na oko a všetko bolo len kvôli šou, čo som úplne nevedela, na tom sme sa úplne nedohodli, ale dobre. Každý deň mi chodia správy alebo každý druhý deň mi chodia správy od dievčat, že im píše a posiela im aj videá, kde je Vilda,“ rozplakala sa vo videu Nikol.

„Takže vás chcem poprosiť, aby ste mi tie správy nepísali, lebo je to už mimo mňa, ja s tým človekom nemám absolútne nič spoločného a nechcem už ani mať, takže tak,“ dodala.