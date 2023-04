V novembri minulého roka prišiel herec na filmovú premiéru ruka v ruke so sexi blondínou. Aj keď Petrova známosť pôsobila trocha ostýchavo, dvojica napriek tomu žiarila šťastím. Spočiatku sa k ich vzťahu vyjadrovať nechcel, nakoniec nám potom priznal: „Je to ešte len na začiatku, sami uvidíme, ako sa to vyvinie. Mal som už dosť všetkých omylov.”



Herec Peter Batthyany žije pre dcéru a vnučku. Zdroj: Instagram/peterbatthyanyofficial

Petra sa s Batthyanym poznala dlho predtým, než sa dali dokopy. Po krátkom období šťastia je však opäť single. „Je to ako v živote, raz je človek hore, raz dole. Nerobili jej dobre mediálne záležitosti, to nepomáha vzťahu vôbec,” povedal nám.



Pri otázke, či je v jeho živote niekto ďalší, rázne odpovedal: „Určite nie, žiadne vzťahy neriešim, chcem mať pokoj, a druhá vec, človek nevie, čo bude.” Herec však nezúfa a pozornosť upriamil na prácu, ktorá je preňho teraz prvoradá.









