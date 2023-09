To, že Separovi, ktorý mal za sebou náročný rok 2020, kedy mu stroskotalo manželstvo a následne podstupoval náročné chemoterapie, učarovala v tom čase iba 21-ročná blondínka Cynthia krátko po jeho rozvode so speváčkou Tinou, sa vtedy hovorilo už dlhšie. Samotná blondínka sa na Instagrame už v minulosti vyjadrovala k jej vzťahu k raperovi, kde všetko poprela, že by tvorili pár. Následne sa pochválila selfie videami, ako spolu išli v aute a krátko na to Cynthia sadla do lietadla a odletela na exotický Zanzibar. Tam ju už čakal rozvedený raper, ktorý sa do Afriky presunul z Dubaja, kde predtým trávil dovolenku s exmanželkou Tinou a ich dvoma deťmi. Nasledovalo sťahovanie do raperovej vily pri jazere v dedinke neďaleko Bratislavy.

Raper Separ Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cokg6bqN-mb/

Cynthia si napokon našla aj cestu k Separovej ex Tine a všetci sa spolu zvykli stretávať na rôznych rodinných udalostiach. Separ má totiž s exmanželkou Tinou spoločnú dcérku Aničku (8). Všetko nasvedčovalo tomu, že dvojici to klape, o čom svedčali aj ich časté spoločné fotografie či videá na sociálnej sieti. No opak je pravdou. Dvojica sa podľa našich informácií mala rozísť. Svedčí o tom aj fakt, že mladučká tanečníčka a rovnako aj Separ už nejaký ten čas nezverejnili spoločné zábery na sociálnej sieti a rovnako sa už ani navzájom nesledujú na Instagrame.

"Separ sa rozišiel so Cynthiou," došiel nám do redakcie anonymný tip. Či v ich prípade zaúradoval veľký vekový rozdiel alebo je na vine niekto tretí, vedia zatiaľ iba oni dvaja. Po nedávnom rozchode Tomáša Tarra s Marcelou či Agáty Hanychovej s Jaromírom Soukupom je to tak ďalší rozchod v česko-slovenskom šoubiznise.

