Bagárová fanúšikom priznala, že sa snažili zachrániť vzťah, no nepomohlo. Speváčka navyše pripustila, že to bolí a musí sa dať dokopy. Krátko na to sa rozhodol prehovoriť aj športovec. „Ani som sa pôvodne vôbec nechcel vyjadrovať, ale pár vecí môžem uviesť na pravú mieru,“ prezradil pre extra.cz Muradov, ktorý sa stal na českom internete terčom útokov. „Nikoho som neopustil. Mne je to jedno, čo si o mne ľudia myslia, čo o mne píšu alebo hovoria. Mňa ich názor vôbec nezaujíma. Dôležité pre mňa je len to, že mám zdravú dcéru. Každý nech si myslí, čo chce. Ja viem pravdu. Nikoho som neopustil. Všetko sa stalo, ako sa stalo,“ pokračoval.

Rodinka, keď im to klapalo. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CB8kO53Hyl8/

Podľa zdrojov českého portálu eXtra.cz sa ku speváčke Monike Bagárovej údajne mali z Uzbekistanu dostať správy o nevere. „Že tam má inú ženu a nejaké dôkazy o tom boli poslednou kvapkou,“ povedal eXtra.cz v deň oznámenia rozchodu zdroj z okolia páru. V MMA kruhoch dokonca kolujú správy o tom, že "Mach" údajne nelenil a vo svojej domovine si zadovážil ďalšie dieťa. On to však popiera. „Dôvodov na rozchod bolo viac. Ale novú ženu alebo miminko, ako niektorí píšu alebo hovoria, nemám,“ tvrdí Muradov. „Ani na niečo také nemyslím. A nie som ten človek, ktorý by toto urobil. Asi, neviem,“ dodal.

Anketa Je vám ľúto, že Monika a Makhmud sa rozišli? Áno, fandila som im 42% Nie 58% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný