Česká influencerka a víťazka reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (32) a hokejista Lukáš Kozák (30) tvorili harmonický pár cca 5 rokov. V týchto dňoch dovolenkujú v Chorvátsku, odkiaľ zaplavovali sociálne sieti zamilovanými fotkami. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mali rozísť. A predsa!

Chorvátske slnko, usmievavá Nela s čivavou Lotty na hojdačke, potom ležiaca na deke, pri nej jej priateľ hokejista Lukáš. Jednoducho idylka. Ale potom prišiel zvrat. Blondínka sa utvrdila v tom, že so športovcom po 5 rokoch vzťahu ostanú len pracovnými partnermi. Ako prezradila, na dovolenke stratila svojho štvornohého miláčika čivavku Lotty. Kým ona vystrašená na smrť šesť hodín prežívala hotové peklo, správanie jej frajera ju odrovnalo. „S Lukášom sa rozchádzam. Je to úžasný chlap, naozaj. Bez irónie. Ale pre mňa je to človek bez lásky, citu a bez prejavovania emócí. Či už negatívnych alebo pozitívnych,” prezradila Nela.

Nela Slováková má nedávno chválila svojim zadkom. Zdroj: Instagram Nela Slováková

„Stali sa z nás viac parťáci a obchodní partneri, než životní partneri. Stále som verila, pretože nám spolu bolo často úžasne. Ja k svojmu životu lásku a všetko okolo ale potrebujem viac,” pokračovala. „Dnes sa mi pri strate Lotty ukázalo, že takto, ako sa v krízových situáciách Lukáš dokáže bez emócii a lásky správať, že takto žiť nechcem. Aj napriek tomu aj teraz o ňom dokážem povedať, aký je v mnohých smeroch úžasný. Ale nie pre mňa. Verila som, že to bude navždy...” uzavrela Slováková. Svojho psíka sa jej za pomoci iných ľudí podarilo nájsť. Či je rozchod s Kozákom definitívny, ukáže čas.

Prečítajte si tiež: