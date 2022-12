Podľa informácií TV JOJ mal Vladimír Krčméry obojstranný zápal pľúc. Naposledy navštívil stanové mestečko v Kútoch, kde bolo v tom čase asi 100 migrantov zo Sýrie. S profesorom sme sa niekoľko dní po návšteve skontaktovali. „Putujú 90 – 120 dní a to vrátane detí. Mali sme tu chlapca s jednou nohou a barlou, čo prešiel 1 345 kilometrov na Slovensko. Fyzicky bol úplne zdevastovaný,“ povedal nám koncom novembra.

Vilo Rozboril bol dobrým priateľom Vladimíra Krčméryho. Zdroj: Facebook Vilo Rozboril

Krčméry bol prvým zaočkovaným Slovákom proti covidu. Cez koronu verejne propagoval očkovanie aj protipandemické opatrenia. Mnohí k nemu vzhliadali, no našli sa aj takí, ktorí ho za jeho výroky kritizovali. Z jeho smrti je úplne otrasený aj blízky kamarát Vilo Rozboril. Krčméry bol totiž pravidelnou súčasťou jeho relácie V siedmom nebi, v ktorej vždy nezištne pomáhal druhým, čo bolo pre neho typické. Moderátor s ním natáčal dokonca aj pred pár dňami a táto časť relácie bola odvysielaná v nedeľu 18. decembra. „Zomrel Vlado Krčméry. Zomrel mi kamarát. Veď viete. Teraz v nedeľu bol ešte V siedmom nebi. Opäť pomáhal. V pondelok sme si ešte písali, informoval ma, že pani Ester ešte do konca roka chce poslať ďalšie peniažky. Vždy vravel: Dať je viac, ako dostať,“ napísal zdrvený Rozboril na Facebooku v utorok večer.

Krčméry totiž veľkoryso pomohol dôchodkyni Ester zo Siedmeho neba, ktorá pred 21 rokmi prišla o nohu. Potom, čo jej ťahali vodu z kolena, vznikli komplikácie a museli jej amputovať nohu nad kolenom. Od poisťovne však dostala špeciálnu protézu, v ktorej bol kĺb poháňaný mikroprocesorom. Hoci mala protézu, dokázala napríklad aj vyliezť na rebrík. Táto protéza jej už však doslúžila, pretože sa pokazila. Keď si dala do poisťovne žiadosť o novú, prišla jej cynická odpoveď. Špeciálnu protézu vraj už nepotrebuje a stačí jej aj lacnejšia. Pán profesor jej tak aj so svojimi kolegami z Vysokej školy sv. Alžbety na spomínanú protézu prispel sumou 10-tisíc eur.

„Úprimne, nepoznám súčasníka takých gigantických rozmerov v oblasti pomoci druhým. Veľmi si želám, aby bolo nebo. Kvôli Vladovi v tejto chvíli. Bol hlboko veriaci. A verím, že to, v čo my ‚veríme‘, Vlado už ‚vie‘. Odpočívaj v pokoji, Vlado môj, vzácny rovný človek. Idem sa za teba pomodliť. Ach, Bože,“ dodal.

Dojatý moderátor si zaspomínal aj na posledné nakrúcanie s profesorom Krčmérym. „Bolo ako všetky predchádzajúce, radostné a veselé. On bol totiž okrem iného nesmierne galantný a tiež vtipný človek,” upozornil Rozboril. „Ale nebudem tajiť, vyzeral veľmi unavený. Aj som mu to povedal a vyjadril svoje obavy. Zľahčoval. Ako vždy. Vlado pomáhal do posledného dychu. Až sa napokon celý rozdal a splynul s večnosťou. Bude mi chýbať,“ dodal smutne Vilo Rozboril.



