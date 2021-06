Rok 2021 je pre Marie Rottrovú (79) rokom osláv. S manželom Milanom Říhom (63) oslávila 5. výročie svadby a na jeseň ju čaká významné jubileum. Ako to robí, že je stále v takej super kondícii?

„S manželom sme oslávili 15 rokov spoločného spolužitia, z toho 7. júna uplynulo päť rokov od našej svadby. Zašli sme na miesto, kde sme si povedali ÁNO a bolo to krásne," prezradila nedávno Rottrová. O speváčke je známe, že už roky udivuje svojou neskutočnou vitalitou a hlavne mladistvým vzhľadom.

Marie Rottrová Zdroj: Marta Földešová

„Celý život jem striedmo a večeriam iba šaláty – s tuniakom alebo s balkánskym syrom, a do všetkého dávam veľa olív a olivového oleja. Mám rada ostré jedlá s čili papričkami. Potom je to prirodzený pohyb, veľa behám okolo nášho domu a ako bonus mám skvelú rodinu, o tú sa veľmi rada starám,“ prezradila svoje tipy na mladistvý vzhľad Marie. Vek by jej hádal asi iba málokto.