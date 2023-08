Zberateľská bankovka vychádza práve rok od momentu, keď Hanka navždy odišla do hudobného neba. „Pre mňa bol pohľad na bankovku úžasný šok a cítil som obrovskú citovú záležitosť. Tá bankovka je krásna. Pokiaľ to Hanka vidí, má z toho určite veľkú radosť. Je to záležitosť, ktorú nemá každý a ja si to nesmierne vážim. Myslím si, že ona je jedna z tých, ktorá si to naozaj zaslúži,“ povedal Margita.

Hana Zagorová zomrela pred rokom - 26. augusta 2022. Zdroj: ARCHÍV NMH

Ten pri tejto príležitosti zavítal do Bratislavy, kde predstavil spomínanú bankovku na pôde Slovenského národného divadla. Okrem toho prijal pozvanie do markizáckeho Telerána, kde si zaspomínal na posledné dni milovanej Haničky. „Nie je deň, že by som si na ňu nespomenul. V Malage máme byt, bol som tam celé leto, všetko je tam nezmenené, sú tam jej všetky veci. V sobotu o 11. hodine, keď sa to stalo, som šťastný, že som v nemocnici bol vedľa nej. Na celý deň sa zavriem, budem spomínať, ale len v dobrom. Život ide ďalej. Najviac mi pomohla práca a rodina. Jeden lekár mi povedal, keď sa to stalo, aby som sa neľutoval a musím ísť ďalej. Ale Hanka je stále tu,” prezradil.

„Hanka ma naučila veľa vecí. Stále mala dobrú náladu, my sme sa vôbec nehádali. Do poslednej chvíle mala dobrú náladu. Chorobu si nepripúšťala. Od doktorov som vedel, že je zle. Myslím si, že to bola moja najťažšia úloha, ktorú som v živote hral, pred ňou som to tajil. Ona to niekedy cítila, povedala mi, že som veľmi smutný, tvrdil som jej, že nie, všetko je v poriadku. Ona ma rozveseľovala, že to bude dobré a pôjde domov. A na druhej strane, vy viete od doktorov, že to nie je dobré a skončí to asi zle,” dodal so smútkom v hlase.