Bola mladá, talentovaná a často obsadzovaná v Slovenskom národnom divadle. Herečka a manželka Roba Rotha (48) Monika Potokárová († 27) však vo svojom vnútri zvádzala ťažký boj. Presne pred rokom sa to rozhodla vyriešiť tým najhorším možným spôsobom, samovraždou. Jej kamarátka Dominika Kavaschová (31) nám prezradila, aká bola jej pravá tvár.

Monika Potokárová patrila k najobsadzovanejším herečkám v SND. Na jar 2019 šokovala tajnou svadbou s kolegom, o 20 rokov starším Robom Rothom. Na konci novembra 2019 však prišla zdrvujúca správa. Mladá herečka si dobrovoľne siahla na život. Bez známok života ju našiel v ich spoločnom byte manžel Robo. Po jej smrti sa vynorili viaceré špekulácie. V diskusiách, do ktorých sa zapájali ľudia, sa neraz objavilo, že herečka mala mať s Robom krízu a ich vzťah bol pred krachom. Iní sa zas domnievali, že to bol skrat, alebo zvádzala vnútorný boj s veľkými problémami, o ktorých tušila iba ona. Svoje tajomstvo si však navždy zobrala do hrobu.

Robo Roth a Monika Potokárová. Zdroj: TASR

Šikovná a nadaná Monika pôsobila na ľudí ako dievča, ktoré milovalo divadlo, a naopak, ju zase zbožňovalo množstvo fanúšikov i jej hereckí kolegovia, nevynímajúc kamarátky Dominiky Kavaschovej. Tá s ňou dokonca mala spoločnú šatňu v divadle. Hviezda markizáckych Oteckov je z jej predčasnej smrti stále v šoku. „Nemôžem uveriť, že už prešiel rok, tak ako nemôžem uveriť, že sa to vôbec stalo. Monika bola krásna talentovaná žena s úžasným hlasom, milovala prírodu a zvieratá, vzdelávanie, čítanie, mala skvelý humor a bola nesmierne bystrá a inteligentná,“prezradila nám Kavaschová, ktorá si myslí, že tak talentovanú herečku akou bola Potokárová, tak skoro nenájdeme.

„Potrvá ešte veľmi dlho, kým nejaké divadlo na Slovensku prijme do interného stavu herečku jej kvalít. Monika bola výrazná po fyzickej stránke, dominoval jej nezabudnuteľný hlasový prejav, herecký talent a energia, s ktorou dokázala krásne pracovať,“ zaspomínala si na kamarátku Dominika.

Z jej predčasného odchodu bol zdrvený aj starší kolega František Kovár, ktorý s ňou mal 5. decembra minulého roka nakrúcať reláciu RTVS Zlaté časy. Obaja sa na toto stretnutie veľmi tešili. Žiaľ, osud to zariadil inak, a najbližšia rodina sa deň pred spomínaným vysielaním musela navždy rozlúčiť s talentovanou herečkou.