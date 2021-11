„Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval," uviedol tesne po jeho smrti PR manažér Rado Mešša. „Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce... Mal množstvo plánov - koncerty, nahrávanie albumov, skladanie nových pesničiek," komentoval predčasný odchod prvého slovenského Zlatého slávika. Meky, ktorého v piatok v Prahe pochovala najbližšia rodina, kamaráti, kolegovia i široká verejnosť, skonal na opakovaný zápal pľúc. Spevák mal už v minulosti strach o svoje zdravie. „Na zápal pľúc sa dá zomrieť. Stalo sa to mojej mame,“ zneli jeho mrazivé slová v roku 2017, keď vtedy bojoval s týmto ochorením. Jeho milovaná mama Ruth, ktorá sa narodila v Anglicku skonala v decembri roku 2001.

Meky na snímke z roku 1992. Zdroj: Profimedia

A práve zábery speváka s jeho mamou patria medzi veľmi ojedinelé. Markizácka Smotánka pri príležitosti spomienky na legendárneho speváka ukázala v príspevku krátke video - domácu pohodičku Žbirku s druhou manželkou Katkou a vedľa nich sedela v obývačke na gauči aj Žbirkova mamička Ruth. V popredí sa hrala spevákova najstaršia dcéra Denisa s mladšou sestrou Lindou. Nuž, takéto ich spoločné zábery sú už, žiaľ, defitinívne minulosťou.