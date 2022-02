Jevgenij Libezňuk sa narodil v meste Kicmaň na Ukrajine, herectvo vyštudoval v Kyjeve. Od roku 1986 žije v Prešove a je členom činohry Divadla Alexandra Duchnoviča. Minulý rok sa objavil aj v relácii RTVS Dedovizeň, v ktorej porozprával, ako sa na Slovensko dostal, čo je na živote mimo rodnej krajiny náročné a aký je život ukrajinskej menšiny na Slovensku. „Na štúdiách som sa zoznámil so svojou bývalou manželkou. Manželka bola zo Slovenska, pretože veľa kolegov, aj terajších mojich, študovalo v Kyjeve. Bola podpísaná taká dohoda medzi Sovietskym zväzom a Česko-Slovenskom, že hercov pre toto divadlo pripravuje vysoká škola v Kyjeve. Takže oni sa dostali na Ukrajinu, tam som sa s ňou zoznámil, zobrali sme sa a prišli sme na Slovensko. V Sovietskom zväze sa všetky deti hrávali na vojnu. Strieľali do teba, umieral si, vstával. Asi tam sa u mňa začali zárodky toho herectva, keď som hral, že: Nieeee, netrafil si, len do ruky si ma trafil!“ prezradil v spomínanej relácii.

Libezňuk ako slávny bača z reklamy. Zdroj: Archív

Libezňuk momentálne účinkuje v jojkárskom seriáli Hranica, ktorý sa odohráva na slovensko-ukrajinskej hranici, kde vo fiktívnej obci Krivé žije niekoľko rodín, ktoré sa podieľajú na pašovaní všetkého okrem ľudí, zbraní a drog. Ako on, rodák z Ukrajiny, vníma to, čo sa momentálne deje? ,,Je to šok! Všetci sme počuli o tom, videli sme, čo sa robí, ale nikto neveril, že bude vojna. Na Ukrajine mám rodinu, žije tam mama a sestra s celou rodinou. Je to hektické. Volal som im, bolo vyhlásené stanné právo. Cez hranicu už chlapcov nepustia. Je vyhlásená mobilizácia, takže ku nám prísť nemôžu. Obávam sa. Moji blízki žijú iba asi 100 kilometrov od rusko-ukrajinskej hranice na západnej Ukrajine, kde Rusi ostreľovali letisko. Boli letecké a bombové útoky. Netipoval som, ako to skončí ani predtým a teraz už vôbec nie. Nečakali sme ani to, že vojská zaútočia. A stalo sa. Uvidíme, čo bude ďalej, či začne aj nejaká pozemná akcia," povedal nám herec, ktorý má o svoju rodinu pochopiteľne obrovský strach.

Prečítajte si tiež: