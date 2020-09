Dnešným dňom nastupujú do škôl všetky deti, ktoré na druhom stupni majú povinnosť nosiť rúška. Jednou takou je aj 10-ročná dcéra Roba Pappa, pričom spevák s tým nie je stotožnený. „Čítal som vyjadrenie pána Mikasa, že rúškami v škole učíme svoje deti zodpovednosti. Už nejde o zdravie. Jeden morbídne obézny pán, ktorého výzor naznačuje, že nemá svoj život úplne v poriadku a pod kontrolou, nám ide diktovať, ako máme vychovávať svoje deti? Pán Mikas, odkazujem vám verejne, že moja 10-ročná dcéra je vychovávaná k väčšej zodpovednosti, ako ste zodpovedný vy k svojmu zdraviu, a rozhodne je vychovávaná k väčšej zodpovednosti o svoje zdravie a zdravie blízkych, ako ste boli vychovaný vy,“ rozpísal sa Papp na Facebooku, kde naložil hygienikovi Jánovi Mikasovi. Spevák tu zďaleka neskončil.

Ján Mikas (vpravo) počas tlačovej konferencie. Zdroj: Norbert Skaličan, TASR, rchív

„Je možné, že ste niekde v živote urobili chyby, ktoré sa časom odrazili na vašom zdraví, ale to je vaša osobná vec. Nás ostatných, ktorí žijeme tak, že sme zdraví, nechajte naše deti láskavo vychovávať k zodpovednosti podľa našich predstáv. Poraďte sa o výchovnom postupe s pánom premiérom, ktorý sám vaše nariadenia na oslavách nedodržiava. Ďakujem a prajem vám aj vašej rodine veľa zdravia, myslím to úprimne a s plnou vážnosťou,“ dodal spevák.

Neskôr si možno uvedomil, že statusom asi prestrelil a obhájil sa, že žarty z obéznych ľudí si nerobil.

„Nerobím si ,srandu´ z obéznych ľudí ani sa im nevysmievam, nie som taký obmedzený. Pointa je v tom, ze človek, ktorý nemá absolútne pod kontrolou vlastné zdravie, rozhoduje o zdraví našom a ja s tým nesúhlasím. Áno, hovorí sa, že obuvníkove deti chodia bosé, ale mne je jedno, čo sa hovorí,“ vysvetlil Papp, ktorý spätne neľutuje, čo napísal. „Nie, neľutujem to, morbídne obézny pán nie je urážka. Je to medicínsky pojem, keď index BMI presiahne číslo 40, tak sa to určuje, že ten človek je morbídne obézny. Ak si niekto myslí, že to je urážka, tak je to nevzdelaný človek. Pán Mikas, ak je vzdelaný, tak sa na to nemôže uraziť, pretože on je morbíne obézny,“vysvetlil nám spevák. Zaujímala nás aj reakcia pána Mikasa, no ten situáciu komentovať nechcel. „Ďakujeme za oslovenie, ale vám poskytnutý priestor an reakciu nevyužijeme a uvedené necháme bez komentára,“poslala nám stanovisko hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková.