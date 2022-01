Kamila Magálová (71) bola súčasťou relácie Tajomstvo mojej kuchyne dlhých 11 rokov. Začiatkom roka 2021 však oznámila, že končí. Jedným z dôvodov bolo aj to, že jej „parťák”, šéfkuchár Pavel Pospíšil, pre zdravotné problémy a pandémiu nemohol cestovať do Bratislavy a bez neho to už nie je ono. Novými moderátormi sa stali Robo Papp a Gabo Kocák. Dlho si však spolu na obrazovkách nepovarili…

Odložiť zásteru a odísť z relácie bolo čisto Magálovej rozhodnutie a svojim nástupcom plne verila. „Sú to šikovní chlapci, dokonca jeden skvelý profesionálny kuchár, tak sa neobávam, že by sa im nepodarilo v úspešnej relácii pokračovať,” vyjadrila sa vtedy. Keď však RTVS oznámila, kto Kamilu nahradí, mnoho divákov nadšených rozhodne nebolo. Robo Papp preto musel vysvetľovať, prečo voľba padla práve na neho. „Vareniu sa venujem veľmi dlho, je to moje najobľúbenejšie hoby, 5 rokov som písal úspešný blog o varení Každý môže variť, s ktorým som získal 5. miesto v ankete Bloger roka. Veľakrát som so svojimi priateľmi šéfkuchármi varil v ich reštauráciách alebo zostavoval degustačné menu a netajím sa nijako týmto mojím koníčkom. V relácii Tajomstvo mojej kuchyne som bol hosťom už tri razy, a práve ten poslednýkrát rozhodol o tom, že si ma jej tvorcovia všimli, čomu sa veľmi teším,” tešil sa na novú výzvu.

Kamila Magálová začiatkom roka 2021 oznámila, že v relácii končí. Zdroj: RTVS

A teraz, presne rok na to, čo Magálovú s Kocákom nahradili, prichádza zo strany televízie veľké prekvapenie. Spevák v relácii končí! „Divácky obľúbená relácia RTVS Tajomstvo mojej kuchyne prinesie v novej sezóne na televízne obrazovky hneď niekoľko noviniek. Premiérovú reláciu z ďalšej série uvidia diváci na Jednotke už v nedeľu 30. januára o 18.15 h a okrem skvelých receptov prinesie veľké zmeny v zložení kuchárskeho tímu,” informuje RTVS. Zmena sa však týka iba Pappa. Aký je dôvod, že v relácii sa už viac neobjaví? „Napriek skvelým receptom divákom chýbala v kuchyni ženská ruka, a tak sa tvorcovia relácie rozhodli v novej sérii pre zmenu. Po boku šéfkuchára Gaba Kocáka sa každý mesiac objaví dáma, s ktorou budú spoločne pripravovať nové aj tradičné recepty. Vo februári bude tvoriť tandem s Gabom moderátorka Katka Brychtová,” vysvetľuje svoje rozhodnutie RTVS.

V relácii Tajomstvo mojej kuchyne sa Robo Papp ohrial iba rok. Zdroj: RTVS

„Veľmi si vážime spoluprácu s Robom a ďakujeme mu za osvieženie a originálne nápady, ktoré do relácie počas uplynulého roka priniesol. Rovnako sa budeme tešiť na jeho prípadné hosťovanie v relácii v budúcnosti a prajeme mu všetko dobré a veľa úspechov v práci aj v súkromí,“ vyjadrila sa dramaturgička relácie Adriana Hanzelová. A čo na to samotný Robo? „Reláciu Tajomstvo mojej kuchyne som opustil po vzájomnej dohode s jej tvorcami. Diváci boli zvyknutí na dámsku prítomnosť v kuchyni a na viac klasických receptov, ktoré nie sú mojou parketou, keďže som doma viac v ‚modernej gastronómii‘. Rozišli sme sa v dobrom a teším sa ďalšie spolupráce s RTVS. Tvorcom relácie ďakujem za veľa nových zážitkov a skúseností a Katke s Gabom prajem veľa zábavy a dobrých receptov,“ dodal Papp.

