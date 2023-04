Slovné prestrelky Richterovej a Kollárovej dcéry Saši už presahujú všetky hranice. Po tom, ako Borisova dcéra Saša reagovala na vyjadrenia Richterovej na jej otca Borisa Kollára, Barbora opäť neostala ticho a vytiahla doslova nechutnú špinu na rodinu predsedu Národnej rady SR.

Borisova dcéra Saša Horňáková. Zdroj: Instagram S. H.

"Alexandra Horňáková, teraz ma dobre počúvaj, toto je pre teba! Ty, čo sa od 15 rokov trtkáš s chlapmi a pretiahla ťa polovica Bratislavy a máš špinu za nechtami a špinavé gaťky po zemi v detskej izbe, je o tebe dobre známe, ty štetka špinavá! Keď som k tvojmu otcovi poslala domov tepovača, v tvojej izbe za závesom našiel ho*no, taká špinďúra ty si! Spomeň si, ako si sa pred vlastným otcom na Capri chválila, že si cez Tinder tr*kala neznámeho černocha na hoteli v Miláne!! Bez gumy! V New Yorku ďalšieho! Ty si jedna ku*vička! Zavri si papulu, o mňa a moje deti si ju neobtieraj, ty štetec! S mojimi deťmi sa ten tvoj tatko nestretáva a se*ie na ne, ale do toho teba nič! Mám, moja zlatá, na každé slovo dôkaz, ale to si nechám na súd," rozohnila sa Richterová na svojom profile na sociálnej sieti.

No a Barbora neostala iba pri Borisovej dcére, ale špinu vytiahla aj na svojho ex! Toto sa mu asi ľahko čítať nebude... "A milý Borisko! Ty si si zablokoval vlastné dieťa na telefóne! Vlastná syn sa ti nevie dovolať, ty si čo o sebe myslíš? O*ebávač, drogový díler, o čom existujú dôkazy, zlodej a v prvom rade klamár! Tie tvoje dve štetule si o mňa a moje deti nebudú obtierať pysky! Ja som so svojimi deťmi na rozdiel od teba každý deň! Si ticho? Tak povedz, kedy si bol naposledy so svojimi deťmi, ty had! Kedy si Artura niekam zobral!? Kedy si mu zavolal?" pýta sa Barbora, ktorá pokračovala!

"Vieš, ako vyzerá Aaron? Kedy si ho videl naposledy! Ty otecko roka, ktorému som zavolala, že syn má narodeniny a povie že na pi*oviny nemá čas!! A Ester moja zlatá... ty by si mala fakt byť ticho," odkázala im Richterová.

