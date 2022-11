Barbora Richterová je poslednou ženou, ktorá Borisovi Kollárovi porodila dieťa. Spolu majú už 11-ročného syna Artura a v júli mu priviedla na svet aj 12. dieťa, syna Aarona. Dvojica sa spolu objavovala na spoločenských akciách a zdalo sa, že možno ona by multiotecka konečne mohla dotiahnuť k oltáru. Nikoho zrejme neprekvapí, že k ničomu takému nedôjde!

Na snímke je Barbora Richterová, Boris Kollár, Alexander Rozin mladší Zdroj: MATEJ KALINA

Len nedávno Borisa Kollára nafotil náš fotograf, ako z bratislavského letiska odlieta v spoločnosti novej blondínky. Ide o bývalú súťažiacu z relácie XFactor Lauru Vizváryovú, ktorá je verejnosti známa nielen ako speváčka, ale aj ako podnikateľka v oblasti módy. A to zrejme nenechalo chladnou ani Barboru Richterovú, ktorá na sociálnej sieti zanechala poriadne drsný odkaz.

Kollár a jeho nový objav na letisku. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Náš tatino sa pred pár mesiacmi rozhodol, že už nechce byť súčasťou nášho života, Aaronko bude mať za chvíľu 5 mesiacov a tatina má zatiaľ iba na papieri, nenašiel si čas na osobné stretnutie... Tento človek bol kedysi otec s veľkým O, poznám ho trinásť rokov, fakt pán. Bol to otec, čo staval hrady z piesku, jazdil s deťmi na bicykloch, bol na všetkých narodeninách a sfukoval sviečky, cez víkendy bol v lese na prechádzke, dovolenky, sviatky, školské vystúpenia a mnoho ďalšieho. Toto všetko bolo pred politikou. Ľudia sa menia, keď prídu k moci, ku ´sláve´, tam to všetko ide do sračiek. Je poľutovaniahodné, ako bol človek kedysi fakt super otec a dnes, keď mu napíšete, zavolaj, prosím, na sekundu malému, má narodeniny, tak už nedokáže ani to urobiť. Škoda. Politika mení ľudí,“ nešetrila slovami kritiky bývalá plavkyňa na sociálnej sieti.

A to, že jej rupli nervy po tom, čo ho nafotili s novou kráskou, poprela. ,,Len na upresnenie, žiadna Laura nestojí za konfliktom, pretože ako sa prednedávnom BK vyjadril, takých, ako je Laura, mám ďalších 10 (smiech). Ak by som sa mala s každou jednou zaoberať, tak od rána do noci nič iné nerobím. Pán je slobodný, vždy bol, takže je to úplne OK. To sa strieda s takou rýchlosťou, že to človek ani nevie zaznamenať. Však ho všetci poznáme. Nič nové. Jediné, čo z toho vznikne, je dieťa, nič viac,” dodala.

Najstaršia dcéra Alexandra. Zdroj: INSTAGRAM/AHORNAKOVA

Keď to zbadali ďalšie Kollárove mamičky, začali ho brániť zubami nechtami. Speváčka Barbora Balúchová, ktorá má s Borisom syna Alexandra a Mirka Jakubisová, ktorá s ním má syna Markusa, okamžite zareagovali. ,,S Borisom Kollárom sa poznám od cca 18-19 rokov. Zostali sme kamaráti, máme spolu krásneho syna, ktorého Boris nadovšetko miluje tak, ako miluje všetky svoje deti. Je pravda, že odkedy Boris zastupuje vysokú funkciu, má menej času, ale o to viac lásky sa snaží dávať svojim deťom. Je pochopiteľné, že pri jeho pracovnom vyťažení má minimum voľného času, ale to neznamená, že sa o nás nestará. Umožnil pre svoje deti naozaj skvelé podmienky pre život (škôlky, školy, bývanie, auto), preto nerozumiem, preto také zavádzajúce vyjadrenie bolo potrebné uverejňovať na sociálnej sieti,” odkázala Richterovej.

O tom, aký je Boris otec, sa podelila aj Levičanka Mirka. ,,Mnohí sa ma teraz pýtate, ako to je u nás, či sa Markusov otec stará, zaujíma o syna, aký majú vzťah, či ho navštevuje. Naposledy bol za synom uplynulú sobotu. Svojho syna má rád, zaujíma sa a stará sa, rovnako ako aj o všetky svoje deti, bez rozdielu! A keď práve nemá na môjho syna čas, prípadne sa rozhodne ho stráviť inak, neznamená to, že už nebude alebo nechce byť súčasťou života svojho syna!” napísala na Facebooku.

Levičanka Mirka má s Borisom Kollárom syna Markusa. Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=5830672610282999&set=pcb.5830674000282860

Ticho neostali ani jeho dcéry Alexandra Horňáková a Ester Krištúfková. A tie Richterovú absolútne nešetrili! „Ľutujem ho, že stretol vôbec takú hlupaňu. Toto je komédia pani Richterovej, ktorá prišla pred jedenástimi rokmi v teplákoch, polo-nadrogovaná a s igelitkou v ruke. Nevie a ani nerobí, všetko jej financuje otec – dom, auto, jedlo, oblečenie, dovolenky asi tak štyrikrát do roka. Bez neho by bola na ulici. A ona sa ešte sťažuje. Všetko, čo chce, jej otec dá, stará sa o deti a o všetky. To, že nemá toľko času je úplne normálne, však musí živiť 150 rodín, ale aspoň to robí a nič nám nechýba. A to, že nestavia hrady z piesku a nekope loptu, áno, má 57 rokov! Však by mu vyskočila platnička, chudák. A hlavne pani P si s ním spravila posledné decko a vedela, aký je a že má pred tým veľa detí, ale vtedy jej to nevadilo, lebo teraz dostáva o jedno výživné naviac, ale zrazu teraz sa poďme sťažovať, ako keby nevedela, aký má oco životný štýl. Pani Barborka sa sťažuje ležiaca na lehátku v Dubaji, že si oco nejde kopať loptu s deťmi," napísala na sociálnej sieti jeho najstaršia dcéra Alexandra.

Boris Kollár s dcérami Alexandrou a Ester (vpravo). Zdroj: Profimedia

,,K podlému ohováraniu môjho otca. Sú to odporné a vymyslené klamstvá. Otec vždy bol a stále je tu pre svoje deti. Má 57 rokov a aj zdravotné problémy, ale napriek tomu chodí s nami na bicykel, behávať...Nech si píše kto chce, čo chce, môj otec je pre mňa ten najlepší. A to, že pani Richterová sa o ňom takto vyjadruje, sa dá vysvetliť iba tak, že miera jej chamtivosti nemá hranice a je schopná čohokoľvek!” rozohnila sa dcéra Ester. Samotný Boris sa však k celej tejto kauze odmietol vyjadriť.

