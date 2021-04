Opatrenia sa síce začali uvoľňovať, no ľudia musia byť naďalej zodpovední a dodržiavať stanovené pravidlá – zachovávať si odstup a nosiť pri sebe potvrdenie o negatívnom teste. Dokonca po novom sa otvárajú už aj vnútorné športoviská s kapacitou 1 000 ľudí. Brány divadiel však ostávajú zatvorené. Čo si o tomto rozhodnutí myslí nový riaditeľ SND Matej Drlička?

„Divadlá sú zatvorené z logických dôvodov. S ministerstvom kultúry komunikujeme, takže nemám pocit, že by na nás zabudli. Divadlo je veľmi špecifický priestor, v ktorom sa stretáva veľa ľudí bez možnosti chrániť sa, napríklad orchestrálna jama, sólisti na pódiu alebo baleťáci na sále. Po dohode s ministerstvom oživujeme od prvého mája návrat umeleckej prevádzky. Čo sa týka divákov, tu by som bol obozretný. Nemyslím si, že je rozumné veľmi to uponáhľať. Navyše, núdzový stav sa predlžuje,” povedal nám riaditeľ Drlička, ktorý bol do funkcie vymenovaný 5. januára tohto roka. Rovnako si nevie predstaviť ani to, že by divadlo ožilo okamžite po uvoľnení opatrení. „Kolos ako národné divadlo potrebuje určite jeden mesiac, ak nie 6 týždňov, aby dostal svojich zamestnancov do formy. Je jasné, že takmer po roku doma tu budú straty na kvalite, rovnako ako u športovcov či hudobníkov. Máme však pandemický plán. Opatrenia pre divákov by sme vedeli prijať veľmi operatívne, no ak sa povolí hranie pre nejaký počet, budem chcieť, aby sa brány divákom otvorili až od júna,” pokračoval.

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička Zdroj: MATEJ KALINA

Herci činohry SND vyslovili nedávno zbožné prianie, že by mohli hrať aj počas letných prázdnin. To však Drlička zamietol. „Nepovažujem to za šťastný nápad. Je potrebné, aby si naši zamestnanci čerpali dovolenky. Sezóna je tak nastavená. Máme veľa vyťažených umelcov – aj preto majú nevyčerpané dovolenky – a nepasovalo by nám to s normálnym hracím plánom. Divadlo plánujeme mať otvorené v nejakom režime aj v lete, s určitými projektami. No viac zatiaľ prezrádzať nechcem. Nebude to však štandardná sezóna preložená na leto. Nemyslím si, že je to správne. Hlavný dôvod je však pracovnoprávny,” dodal.

Diana Mórová v predstavení s Tomášom Maštalírom. Zdroj: SND, Archív

Čo na to všetko hovorí herečka Diana Mórová? „Ja som vždy vedela, že kultúra je na poslednom mieste. Na druhej strane je pravda, že v kultúre sa zhromažďuje najviac ľudí. Dá sa to, samozrejme, riešiť, napríklad prostredníctvom live streamov. My do práce stále chodíme, skúšame, nacvičujeme nové veci. Nie som pandemická komisia. Nechcem sa vyjadrovať k odborným veciam, ako to robia iní, ktorí nie sú odborníci, že čo sa má a čo sa nemá. Ja to prenechávam odborníkom. Teším sa však na to, že keď sa otvoria divadlá, budú potešení aj naši návštevníci a opäť sa spoločne stretneme,” reagovala s tým, že rešpektuje aj fakt, že divadlá zatiaľ brány neotvárajú.

„Samozrejme, trápi ma to, no musíme sa prispôsobiť situácii, ktorá tu je, a musíme vydržať. Treba jednoducho ešte počkať. Verím, že sa toho ešte tento rok dožijeme. Musíme to celé brať tak, že môžeme byť aspoň vonku na čerstvom vzduchu, nemusíme mať stále tie rúška. Musíme ísť na to pomaly. Musíme sa snažiť, aby sme sa nevrátili späť do bodu A,” pokračovala Mórová, ktorá je presvedčená o tom, že kultúra je vhodná aj pre dobrú psychiku ľudí. „Ja som sa teraz rozprávala s mojou kamarátkou z polície a povedala mi, že každý deň riešia samovraždu. Viete, to vám nikto nepovie. Na psychiku je toto veľmi vážna vec. Nestačí si len zapnúť televízor, človek musí ísť medzi ľudí, musí sa socializovať. Aj tie kávičky a koncerty robia svoje,” dodala.

František Kovár počas DOD v divadle. Zdroj: Emil Vaško

Rovnako to vníma herec František Kovár. „Treba to brať z hľadiska epidemickej situácie. U nás v sále je kapacita 640 miest. Počas prestávky by ľudia vyšli von zo sály a tam by boli opäť všetci spolu. Predpokladám, že časom uvoľnia aj nás,” povedal nám Kovár, ktorý sám priznal, že počas tohto obdobia prišiel o veľa kolegov či blízkych. „Ja sa prikláňam k téze, že bezpečnosť musí byť na prvom mieste. Nám počas tohto obdobia odišlo strašne veľa kolegov, napr. Štefan Mandžár. Jeho odchod ma hlboko zasiahol. Nechcem sa potom dozvedieť, že v sále sedeli dvaja diváci, ktorí boli chorí a zomreli. Najdôležitejšia je podľa mňa bezpečnosť. Je mi ľúto, že ešte nehráme, no teším sa vždy aspoň na online predstavenie. Všeobecne je toto náročná situácia. Byť politikom, zobúdzam sa každý deň s kruhmi pod očami,” dodal.

