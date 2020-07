Pán riaditeľ, čo radi pozeráte v televízii?

Televíziu, okrem spravodajstva, to sa snažím sledovať priebežne, pozerám až po 23. hodine. Vtedy si rád na Dvojke pozriem dobrý film. Kedysi som mal predplatený najväčší balík staníc, ale musím sa priznať, že som ich odhlásil. V noci som začal pozerať nejaký film alebo seriál a spávať som chodil veľmi neskoro. Stávalo sa mi dokonca, že som chodieval spať až nadránom. Vtedy som si povedal, že to nemôže ísť takto ďalej. Tak som to zrušil.

Patríte aj vy k seriálovým nadšencom?

Bojím sa povedať, čo mám obľúbené, lebo sa mi v minulosti stalo, že to prestali vysielať. Mal som rád seriál Prison break. Kúpili 1.– 3. sériu, ale 4. už nekúpili. Pýtal som sa vtedy kolegov, prečo to nevysielajú a povedali mi, že seriál má nízku sledovanosť. Platí to aj naopak. Teraz mi oni volajú, kedy budú ďalšie série Narcos, lebo to zasa pozerajú oni. Netýka sa to však len televízie. Celý život som používal zubnú pastu Poľana a prestali ju vyrábať. Som rád, že ešte sú veci z môjho detstva, ktoré neprestali vyrábať. Napríklad Pikao.

Jaroslav Rezník je veľký filmový fanúšik. Zdroj: EMIL VAŠKO

Aký dobrý film ste videli naposledy, čo by ste odporučili našim čitateľom?

Nedávno sme na Dvojke vysielali film o slávnom scenáristovi Daltonovi Trumbovi, bol výborný. Pred koronakrízou som bol v kine na filme Gentlemani, je to štvrtý film Guya Ritchieho a jeho filmy mám tiež veľmi rád. Témou je londýnske podsvetie s veľkou iróniou a humorom. A potom mám rád staré talianske filmy, napríklad Felliniho. A rovnako české filmy, najmä Menzlove či Svěrákove, ale aj filmy Martina Ťapáka. Teším sa na filmy Francisa F. Coppolu alebo Martina Scorseseho. Predovšetkým tie, kde hrá Robert de Niro. Medzi moje obľúbené patria aj filmy s Al Pacinom, Matthewom McConaugheym či s Woodym Harrelsonom. A všeobecne mám rád kriminálky.

