Ako vnímate Vianoce?

Vianoce vnímam ako sviatky pokoja a lásky. Je to čas, keď po celom roku zavládne na pár dní a pár okamihov pokoj. Vnímam ich ako chvíle, keď sa človek môže v tichu zamyslieť nad tým, čo počas odchádzajúceho roku urobil dobre a čo zle. Keď sa môže zamyslieť a zaspomínať si na tých, ktorí počas roka odišli. Je to čas, keď je jednoducho taká príjemná, pekná a rodinná atmosféra.

Dodržiavate aj tradície?

Počas vianočných sviatkov dodržiavame tradície, ktoré som si priniesol z detstva. Rozdiel je v tom, že keď som bol malý, celé tie obrady pred štedrovečernou večerou robili rodičia, a teraz, keď som hlava rodiny, ich robím ja s manželkou. Na úvod sa spoločne pomodlíme, potom nasledujú oblátky, tie potieram cesnakom a medom, všetkým pri stole ich rozdám a každý kúsok zje. Potom robím medom krížik na čelo – čo je odkaz na naše kresťanské korene a hodnotu zdravia. Tak, ako som to v detstve nemal rád ja, nemá to rád ani môj syn a je mu to smiešne tak, ako to bolo smiešne mne. Neskôr krájam jabĺčko. Musím ho rozkrojiť tak, aby bolo vidieť hviezdičku.

Na snímke generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník s manželkou Evou. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

A čo vaše štedrovečerné menu?

Máme liptovskú kapustnicu a vyprážaného kapra, potom máme šalát. Aj variant bez majonéz a nasleduje údené z kapustnice a rezne so šalátom. Zemiakový šalát pripravujú moje dve dcéry s manželkou – staršia bez majonézy a mladšia s manželkou robia majonézový. Ja sa špecializujem na to, že som ochutnávač. Po večeri si spolu sadneme a čakáme, kedy Ježiško prinesie darčeky. Keď nám zabúcha dole na dvere, idem ho privítať. Následne zazvoním na zvonec, aby si rodina prišla rozbaliť darčeky. Spod stromčeka ich nosí vždy najmladší člen rodiny – aktuálne syn. Ten obrad je pomerne dlhý, lebo v jednej chvíli sa vždy rozbaľuje len jeden darček. Potom sa ideme všetci prejsť, aby sme predýchali večeru, pozeráme televízor a potom ideme na polnočnú.

Čo obsahuje liptovská kapustnica?

V našej rodine sa vianočná kapustnica dedí od mojej starej mamy z otcovej strany, ktorá bývala v Ružomberku, čiže je to liptovská kapustnica. Vyznačuje sa tým, že v nej nie je kapusta, ale len kapustová šťava. Taktiež do nej dávame údené mäso, klobásu, varené bravčové mäso, hríby a zemiaky, ktoré sú vcelku alebo maximálne rozkrojené na polovicu. Vždy je to tak, že pre celú rodinu ju ešte stále pripravuje moja mama, ktorá nám ju odovzdá deň predtým. Do tejto kapustnice idú špeciálne hrubé rezance. Tie robia manželka s dcérami. Počas štedrej večere sa všetko mäso vyberie a zjeme len šťavu s rezancami, zemiakmi a hubami.

Jaroslav Rezník generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska. Zdroj: EMIL VAŠKO

A čo máte na starosti vy?

Mojou úlohou je 23. decembra postaviť vianočný stromček a dať naň elektrické sviečky. Následne deti, teraz už aj so zaťom, ozdobujú stromček do finálnej podoby. Ja mám zároveň na starosti oheň v kozube a prípravu ovocných mís. To je taká naša vianočná tradícia, počas Vianoc je v každej izbe misa s ovocím, ktorú počas sviatkov v prípade potreby dopĺňam. Starám sa tiež o vonkajšiu výzdobu chalupy, pretože Vianoce už dlhé roky trávime na chalupe.

Na aký darček si spomínate z detstva?

Spomínam si na autodráhu, ktorú sme dostali s bratom. Obsahovala dve autíčka, Ford GT, jeden žltý a jeden modrý. Môj bol modrý. To bol fantastický darček. Za „socíku“ sa väčšinou dávali praktické darčeky – pyžamá, košele... a preto sme z tej autodráhy mali veľkú radosť. Najkrajšie to je zachytené v Pelíškoch, keď chlapec sníva o špicatých čižmách a dostane vojenské. Tam je metaforicky vyjadrený rozpor medzi túžbou detí a tým, ako k tomu prakticky pristupujú rodičia. Ale autodráhu sme si želali a dostali sme ju a dodnes si na to pamätám.

Mohlo by vás zaujímať: