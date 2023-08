Známa televízna advokátka zo Súdnej siene a bývalá riaditeľka Domova sociálnych služieb v Pezinku Renáta Názlerová nedávno oslávila svoje 55. narodeniny. Namiesto osláv sa však ocitla v nemocnici so zdravotnými ťažkosťami. Mesiac po operácii sme ju stretli na mediálnej párty Televízie JOJ, s ktorou kedysi dlhé roky spolupracovala. Zaujímalo nás teda, či sa opäť chystá na obrazovky.

TV JOJ Summer Party - Letná média party televízie JOJ. Na snímke je Renáta Názlerová. Zdroj: MATEJ KALINA

„Ak mám dobré informácie, tak nie (smiech). Jedine v reprízach, ale taký je život. Nie som profesionálny herec, preto ma ani netrápi a neťaží, že nie som na obraze. Nie je to moja osobná misia, ale ak by sa našla v budúcnosti nejaká relácia, ktorá by dávala zmysel pre mňa, bola by hodnotou pre diváka a bola by cieľom televízie, prečo nie? Ale musia sa snúbiť tieto tri faktory,“ uviedla Názlerová. Priznala, že je vďačná za možnosť stvárniť takú silnú osobnosť, akou bola advokátka v Súdnej sieni, no momentálne sa potrebuje venovať najmä svojmu zdraviu, ktoré dlhé roky zanedbávala.

