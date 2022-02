Gregor Mareš už niekoľko rokov moderuje súťaž Duel a najnovšie už aj Duel šampiónov. Diváci sa tam najnovšie môžu tešiť na svojich obľúbených súťažiacich, ktorí sa zapísali do histórie relácie. Moderátor pred pár dňami zverjenil na sociálnej sieti spoločnú fotku so Slavom. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že zatiaľ najúspešnejší účastník súťaže Slavo Hlásny z Levíc sa výrazne nezmenil. Mierne zostarol, ale stále je to on. Ako sme u neho boli zvyknutí pred rokmi, stále dáva prednosť voľnému oblečeniu a tmavým farbám. Aj tentokrát mal na sebe čiernu košeľu. Vlasy mu, rovnako ako kedysi, stále padajú do očí.

Rekordman z Duelu Slavo Hlásny v relácii v roku 2016. Zdroj: RTVS

No a diváci a jeho fanúšikovia sa konečne dočkali, keď sa v sobotu objavil v Dueli šampiónov. 33-násobný rekordman Slavo z Levíc, ktorý sa postavil proti súťažiacemu Pavlovi, tiež z Levíc, opäť nesklamal. Musel by to byť asi veľmi zlý deň v jeho prípade, keby v odpovediach zaváhal. Rekordér bol suverénny aj tentokrát, keď sa vo vedomostnej relácii objavil po dlhých šiestich rokoch. Naposledy v nej totiž súťažil v roku 2016, kedy zvíťazil neuveriteľných 33-krát. A v sobotu večer sa znova tešil z víťazstva s 95-percentnou úspešnosťou. Naopak, jeho súper Pavol mal iba 67,5-percentnú úspešnosť. Na Slava sa diváci môžu tešiť aj budúcu sobotu.

