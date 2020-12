Čím vás oslovila ponuka moderovať Na hrane?

V lete, po odchode kolegu Magušina do Postoja, som stála pred otázkou, či to prijať alebo nie, ale s tým, že Na hrane by skončila. A to som nechcela už aj preto, lebo vybudovať značku vôbec nebolo jednoduché.

Ako dlho vám trvá príprava na jednu časť?

Je to veľmi rôzne. Všeobecne ale platí, že hostia s ekonomickým zameraním pre mňa znamenajú najintenzívnejšiu prípravu. Každý deň sledujem hodiny tlačoviek a desiatky článkov. Ale na konci mám vždy pocit, že je to ako pred maturitou či štátnicami. Vždy si hovorím ešte toto si prečítam, pozriem a chýba mi ten jeden povestný deň.

Podľa čoho si vyberáte hostí?

Podľa aktuálnosti, straníckej proporcionality, teda podľa toho, čo je kľúčovou témou a kto je relevantný a má k nej čo povedať. Po straníckej stránke to samozrejme musím prestriedať, nikoho nemáme záujem protežovať.

Aká býva atmosféra pred vysielaním, stihnete sa s hosťami aj porozprávať?

Atmosféra závisí od nálady toho, kto prichádza. Vysielame večer, hostia sú občas unavení, alebo naopak nadšení, že sa im cez deň niečo podarilo. Vždy ich v zasadačke privítam a v krátkosti zhrniem dramaturgiu, aby vedeli, o čom sa kedy budeme rozprávať a zbytočne neskákali z témy do témy.

Nedávno vám pred vysielaním gratuloval expremiér Pellegrini a minister Naď. Ako ste to vnímali?

Bolo to veľmi milé a ľudské, obaja sú politikmi, ktorých by určite nenapadlo, že z toho v relácii budú mať nejaké výhody. Ešte som narodeninový večer netrávila s politikmi naživo v práci (smiech).

Dibáková dostala pozornosť k narodeninám. Minister Jaroslav Naď jej pred vysielaním daroval kyticu kvetov. Zdroj: TV JOJ

Stalo sa vám, že vás hosť poriadne potrápil?

Áno, občas prídu tradičné bojovne nastavené dvojice, ktoré sú na vzájomný konflikt zvyknuté a počítajú s hádkou. Keď som takto potrebovala ukončiť spor a jeden z politikov stále pokračoval a nemienil rešpektovať výzvy na dokončenie myšlienky, vypýtala som si z réžie zvukovo-obrazový predel, teda džingel. Až vtedy sa ho podarilo zastaviť. Ale to sú výnimočné situácie.

Stretli sa v štúdiu hostia, ktorí sa nemajú v láske? Ako riešite napätú atmosféru?

Koaličný a opozičný politik či politička sú z podstaty veci súperi. A tak sa aj vnímajú. Ani raz som ale nemala pocit, že by sa vyslovene nenávideli. Mnohí si vedeli aj veľmi kultivovane a s rešpektom vydiskutovať veci v zasadačke, iní boli odmeranejší. Na druhej strane, ani raz sa nestalo, že by sa takáto dvojica v skutočnosti mimo kamier dala považovať za kamarátsku.

S ktorým politikom sa vám najhoršie diskutovalo?

Tu chcem byť trošku diplomatická a nechcem hovoriť o tom, kto bol najhorší. Najťažší býva zdatný súper, ktorý je presvedčivý, argumentačne podkutý a skúsený. Mám ale za sebou aj skúsenosť, kde hosť porušil zásady elementárnej slušnosti a priestor v relácii považoval viac za stranícky míting ako diskusiu s otázkami moderátorky.

