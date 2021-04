Slovensko má len po roku novej vlády nového premiéra, ktorým sa po Matovičovej demisii stal jeho stranícky kolega Eduard Heger. Ten je pre mnohých veľkou neznámou, no v politike sa pohybuje už niekoľko rokov. Aký je to človek, odhalila markizácka redaktorka Kajtárová. Tá sa s ním pracovne prvýkrát stretla v roku 2016.

„Začínal de facto ako politický amatér hodený do parlamentnej vody. Mal síce istý rečnícky talent aj charizmu, no nebol to kariérny politik, na akých sme zvyknutí z etablovaných strán. My sa na ňom medzi novinármi popravde občas smejeme, lebo používa príliš veľa fráz, podobenstiev a porekadiel. Po minútach jeho odpovede potom zistíte, že netušíte, čo vám odpovedal, či vám odpovedal a akú ste vlastne položili otázku. Niekto povie, že taký má politik byť. Myslím si, že je dobré, že na zmene začal pán Heger v poslednom čase pracovať,” prezradila nám na úvod Gabika, ktorá však na neho z ľudskej stránky nemôže povedať nič zlé.

„Je to otvorený človek, ktorý sa nevyhýba novinárom, občas sa pri nás zastaví na neformálne debaty. Absolvovala som s ním desiatky takýchto stretnutí. Keď sa vypnú kamery, je vždy ochotný sa pristaviť a opýtať sa, Gabika, ako sa máte? Pre mňa je však teraz základná otázka to, ako ho zmení funkcia. Túto otázku si však vždy kladieme pri mnohých politikoch, keď zmenia funkciu a ,nastúpia do limuzín’. Som na to veľmi zvedavá,” pokračovala Kajtárová.

„Hovorí sa o ňom, že je taký kazateľ. Pamätám si ho z jednej politickej debaty, takto ho nazval vtedajší minister financií Kažimír. Heger je totiž vedúci Pastoračného tímu pri Dóme svätého Martina, je tam stále aktívny. Občas natočí aj video na YouTube, ako prežíva vzťah s Bohom, sú tam kazateľské prvky, ale netreba si to predstavovať zase tak, že je duchovný alebo kňaz. Je laik, žije svoju vieru a hovorí o tom verejne,” poukázala na jeho silnú vieru Kajtárová. Jeho najsilnejšiu stránku vidí v tom, že má úplne iné správanie ako Igor Matovič.

