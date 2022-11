Rebelka Zuzana Kocúriková si zaspomínala na SOCÍK: Na maturitu som prišla v DŽÍNSOCH! ×

Kto by bol povedal, že oblečenie amerických kovbojov sa stane obrovským módnym hitom! Džínsy si všetci veľmi rýchlo obľúbili a nosia sa dodnes. Za socializmu boli dokonca tovarom, ktorý ste kúpili iba v Tuzexe alebo ste po ne museli cestovať do zahraničia. A kto ich mal, bol kráľ! Nosil ich až do roztrhania, lebo iba v nich bol frajer.