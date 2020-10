V pravidlách je jasne napísané, že duelanti nemôžu komunikovať s ostatnými a ani opúšťať duelantské chatky. Rebeka, Heňo, Mário a Bea to však ignorovali. Veselo si chodili po statku, so všetkými sa bavili, brali si kávu, jedlo ako keby nič. Hospodárovi Martinovi praskli nervy a zrátal im to počas duelu. Z víťaznej dvojice sa do hry vrátil iba Henrich a Rebeku Evelyn nemilosrdne vyrazila. „To bol masaker, ani rozlúčiť sa nemohla,“ komentovala to potom Sára. „Ale si to zaslúžila, lebo tu robila zle celý čas! Teraz tu bude na celej farme pokoj bez nej. Ľudia budú vidieť, ako sa od začiatku správala. Je to zlý človek,“ zhodli sa Monika a Erik. Tieto slová exfarmárku zrejme vôbec nepotešia.

Rebeka nedostala ani možnosť rozlúčiť sa. Zdroj: TV Markíza

