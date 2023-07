Nová posila v markizáckych Športových novinách doslova zahviezdila. Ako jediná žena donedávna kraľovala Športu Jana Hospodárová (47). To sa však nateraz zrejme zmení...

Obrovské prekvapenie pre divákov. V Športových novinách po novom zahviezdila nová moderátorka. Kým doteraz sa im prihovárala ostrieľaná Hospodárová a jej kolega Peter Varinský, najnovšie sa k nim pridala sexi blondína. "Tím moderátorov Športových novín posilní nová tvár. Popri Janke Hospodárovej a Petrovi Varinskému sa bude vo večernom vysielaní objavovať aj naša dlhoročná redaktorka Klaudia Kristiníková," napísala Markíza na svojom profile na Instagrame. No a Klaudia má za sebou svoju moderátorskú premiéru. Vyzerá to tak, že diváci novú tvár už potrebovali. Svedčia o tom ich reakcie na sociálnych sieťach.

Šporťáci Jana Hospodárová a Peter Varinský. Zdroj: tv markíza

Odkazy pre novú moderátorku sa len tak hrnú. "Konečne niekto nový, ešte upratať v Teleráne a bude to okej," píše Martin. "Konečne nová tvár vo večernom športe! Už to bolo viac ako žiadúce," odkázala pani Evita. "Gratulujem, pekný výber," odkazuje Adriana. "Blahoželám, tak máme novú moderátorku a k tomu blondínku," odkázal pán Vincent. Vyzerá to tak, že stálica Jana Hospodárová sa asi bude musieť mať na pozore a v mladej moderátorke jej rastie konkurencia.

