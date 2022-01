Reakcia kritikov na KLIP Gottovej: Je to s*ačka! Dobre, že sa tohto nedožil jej slávny OTEC! ×

Najstaršia dcéra Karla Gotta (†80) Dominika Gottová (48) je v Prahe len pár dní, no už sa stihla postarať o poriadny rozruch. Krátko po prílete z Fínska, kde dlhodobo žije, stihla radikálne zmeniť imidž a pokrstiť klip pesničky, ktorá je poctou pre jej otca. V nej má recitačnú pasáž, no brunetka sa radšej ani do toho púšťať nemala...