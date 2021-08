Raper Separ (34) pred rokom v auguste šokujúco vyhlásil, že s manželkou, speváčkou Tinou (37) idú od seba. Potom bojoval so zákernou rakovinou. Prešlo 12 mesiacov a hudobník vypustil do sveta pesničku, kde sa spovedá z rozchodu. Tieto slová asi Tinu zabolia…

Tinu so Separom mnohí považovali za ideálny pár, no podľa všetkého tak pôsobili iba navonok. Dvojica má spoločnú dcéru Tiu Lilianu (6). Po siedmich rokoch však prišiel zlom a manželov v októbri minulého roka rozviedol súd. Raper randí s mladučkou tanečníčkou Cynthiou a Tina zatiaľ oficiálneho partnera nemá. Keď si však vypočuje novú pesničku svojho ex v spolupráci s raperkou Saimonsou, úsmev na tvári z jeho drsného textu o ich vzťahu jej určite nevyčarí.

Separ už niekoľko mesiacov randí s mladučkou tanečníčkou Cynthiou. Zdroj: Instagram C. T.

„Sorry, dávno nám ušiel vlak, tie spomienky dvíhajú tlak. Nasilu úsmevy na fotkách, žili sme spolu, ale každý zvlášť a moja odmena bola ozvena, za všetko to, čo som dal doteraz. Povedz, ako ďalej alebo čo teda, tak sme hodili zápalku do sena. Teraz pozeráme na ten oheň ako horí, ale v duchu hovorím si ďakujem a dovi, už to bolo celé nasilu, tak stačilo mi, rakovina by ma zedla ako ravioli,” rapuje Separ, ktorý neskôr spieva, že iba dcérka má od jeho srdca kľúč. Tá si dokonca zahrala aj v klipe.

Prečítajte si tiež: