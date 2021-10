Lehota na rozmyslenie o potrate by sa mohla predĺžiť zo 48 na 96 hodín. Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov. „Návrh zákona o podpore tehotných žien prešiel do druhého čítania. Úplne otvorene priznávame, že naším cieľom je, aby žiadna žena nešla na interrupciu, ale návrh zákona nie je žiadna kamufláž. Snažíme sa vytvoriť prostredie, kde žiadna žena nebude musieť ísť na interrupciu z dôvodu zlých sociálnych podmienok, straty bývania a pod. Chceme vytvoriť prostredie slobody a podpory pre ženy, ktoré sú neočakávane tehotné,“ napísala Záborská na Facebooku.

Samozrejme, s týmto návrhom mnohí politici ani ďalší ľudia nesúhlasia. Kritizujú najmä predĺženie lehoty na rozmyslenie toho, či žena podstúpi potrat. Prekvapivo, k tejto diskutabilnej téme sa najnovšie vyjadril aj raper Rytmus. Mnohých jeho fanúšikov totiž zajímalo, čo si on myslí o Záborskej zákone o interrupciách.

Rytmus a Jasmina. Zdroj: Instagram.com/rytmusking

„Pre veriacich a ich zásady je samozrejmosť, že potrat určite nie. Píšem veriacich, nie ‚fejkových‘ veriacich. Pre ateistov logické a racionálne rozmýšľanie bez výčitiek, potrat áno. Potom sú takí, čo sa je*ú hocikde po diskotékach a robia deti s hocikým a rodia sa osamelé nešťastné deti bez otcov alebo schopných rodičov pripravených na rodinu/vzťah,“ odpovedal Rytmus a otvorene napísal, ako by sa k tomu postavil on. „Za mňa: Neviem si predstaviť, že by môj syn neexistoval a zničil by som jeho uzretie sveta mojou alebo našou voľbou,“ dodal.

