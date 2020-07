Učil sa za kuchára/ čašníka

Ja som študoval v Brne odbor kuchár čašník. A potom som si popri škole spravil ešte školu na studenú kuchyňu. Dokonca som aj súťaže nejaké povyhrával. Urobil som obrovskú loď z uhoriek, boli tam plátky syra, paprika a more. Aj som vyhral a nechceli to potom ani zjesť. Bola to taká maketa lode. Ja stále varím. Vždy som sa smial, keď ženy hovorili, že musia variť. Veď to je radosť. Nakrájať cibuľku, varí sa, vonia to, potom pridáš mäsko. To je balada. Mňa bavila tá vôňa. Na základnej škole som chodil do krúžku varenie

Weiter sa vyučil za kuchára. Zdroj: archív

Rodina

Narodil som sa v Brne. Vždy som tvrdil, že sa z Brna nikto nedostane. Ja som precestoval svet a ostal som potom žiť tu na Slovensku. Moja mama bola taká divá Bára, veľmi temperamentná. Niektorí ju mali veľmi radi a iní nie. Bola veľmi úprimná. Nie vždy to bolo pre ňu dobré. Celý život bola poštárkou a otec bol inštalatér. Pre mamu to bola ťažká robota, lebo sa to nosilo všetko domov a kvôli tomu mala aj zdravotné problémy. Spoločne sme bývali na pavlači v Brne. Voda bola na chodbe, aj WC. Také ako vo filme. Potom sme sa presťahovali na sídlisko Lesná v Brne.

