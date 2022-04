Sexuológ trávi dni najmä v nemocnici, kde sa lekári aspoň pomocou chemoterapie snažia oddialiť príchod toho najhoršieho. Namiesto toho, aby po náročných liečbach odpočíval, musí odrážať telefonáty šarlatánov. „Zázračných doktorov mi volá päťdesiat denne,“ posťažoval sa českému Aha Uzel. „Ja viem, ľudia ma majú radi, ale musím mať hlavne pokoj,“ dodal sexuológ, ktorý stojí len o profesionálnu starostlivosť.

Známy český sexuológ Radim Uzel má vážne zdravotné problémy. Zdroj: Blesk

Sám je so svojím osudom už zmierený a nádej na zázraky si nerobí. „Nakoniec to vyzerá, že umriem. Strach zo smrti nemám. Nakoniec umrieme všetci. Len pri tom nechcem mať priveľké bolesti. Ale to už dnes dokážu zariadiť,“ prezradil koncom marca v relácii Showtime.

Prečítajte si tiež: