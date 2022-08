Andrea Járová (38)

Víťazka historicky prvej Farmy. V čase natáčania mala playmate 27 rokov. Po tom, čo vo finále porazila šesťnásobnú mamičku, sa rozhodla pre veľkorysé gesto a tehotnej súperke venovala 20 % z finančnej odmeny. Po skončení šou randila so spolusúťažiacim Milošom Ferleťákom. Už niekoľko rokov žije v Miami, kde sa venuje modelingu a fotí poriadne pikantné zábery. Andreu dnes na Instagrame sleduje 113-tisíc fanúšikov.

Andrea Járová v čase Farmy. Zdroj: tv markíza

Jana Hrmová (27)

Jana Hrmová na Farme. Zdroj: TV Markíza

Kráska sa preslávila tiež vďaka Farme 4, v ktorej účinkovala v roku 2013 ako osemnásťročná. Napriek tomu, že súťaž nevyhrala, po návrate domov sa začala venovať videám z oblasti krásy a módy. Dnes ju na Instagrame sleduje až 211-tisíc fanúšikov. Aj ona sa však po šou radikálne zmenila. Dala si zväčšiť pery a odstrániť dvojitú bradu. Ako neskôr priznala, pery by si už zväčšiť nikdy nedala. Okrem mejkapu sa začala venovať aj zdravému životnému štýlu a cvičeniu. Na svojej postave pravidelne a tvrdo pracuje a s fanúšikmi sa delí nielen o nádherné fotky v outfitoch či spodnej bielizni.

Jana Kállayová (38)

Jana Kállayová v čase Farmy. Zdroj: tv markíza

Kontroverzná účastníčka šou Farma z roku 2013 má za sebou náročné obdobie. Jej synčekovi Jankovi, ktorého má z predchádzajúceho vzťahu, mal v roku 2020 pribudnúť súrodenec. No, bohužiaľ, celá rodina sa musela vyrovnať so smutnou ranou. Kállayová prostredníctvom sociálnej siete vtedy oznámila, že o vytúžené dieťatko prišla. Následne sa musela vyrovnať s ďalšími problémami. S manželom Jakubom sa v roku 2021 rozviedla. Jana dodnes bez debaty patrí medzi najvýraznejších účastníkov Farmy. Pravidelne sa tam starala o dobrú náladu, bez problémov sa odhaľovala a vytvárala škandály, pre ktoré k obrazovkám priťahovala stovky divákov. Od čias Farmy sa však poriadne zmenila. Zamakala na svojej postave a aj vizáži. Dnes by ste ju možno už ani nespoznali. Jana pracuje v golfovom rezorte v Rajke.

Lucia Mokráňová (30)

Lucia Mokráňová na Farme. Zdroj: tv markíza

Sexica účinkovala vo Farme 5 v roku 2014. Po úraze však vtedy musela statok nedobrovoľne opustiť. „Ja som si tam zlomila nohu hneď na tej Farme, asi na 5. deň. Ja že: Mami, čau, odchádzam zmeniť život a o päť dní jej volám, že som v nemocnici,” prezradila vtedy. V roku 2019 sa fitneska dala dokopy s priateľom Martinom a dnes sa už tešia z ich 2-ročnej dcérky, ktorej dali meno Tali. Kráska sa naďalej venuje fitnesu a zdravej strave. Na Instagrame ju sleduje 270-tisíc fanúšikov.

Lula Gachulincová (27)

Lula Gachulincová v čase Farmy. Zdroj: tv markíza

Táto kráska sa preslávila vo Farme 8. Na statku si našla aj lásku v podobe súpera Dávida Bušku. Dvojica sa aj zasnúbila, no napokon ich vzťah nevydržal a rozišli sa. Dnes už majú obaja životných partnerov. Dávid má so svojou láskou dieťa, Lula sa nedávno vydala. Dnes je už pani Almaksus. Prijala tak priezvisko svojho manžela Adnana. Od čias reality šou sa však poriadne zmenila. Okrem zväčšenia pier absolvovala napríklad vyplnenie jamky na brade. Neskôr prišiel radikálnejší krok a kráska si ľahla pod nôž, aby podstúpila zväčšenie pŕs. Na Instagrame ju sleduje až 155-tisíc fanúšikov.

Monika Haklová (48)

Monika Haklová v čase Farmy. Zdroj: tv markíza

Do pamäti divákov sa zapísala vďaka Farme 2. Práve tam vyrábala jeden škandál za druhým. Dnes žije v Rakúsku, no ešte stále vie ľudí šokovať. V roku 2020 absolvovala kurz finančnej poradkyne a aj vďaka tomu získala skvelý flek vo Viedni. Dostala pozíciu vo Wienerstadtische poisťovni. Ak si však myslíte, že časy, keď sa na sociálnej sieti chválila dokonalými krivkami a vyzliekala sa, sú dávno preč, mýlite sa. 48-ročná mama troch detí, ktorá na svojej postave neustále maká, keďže sa živí aj ako trénerka piloxingu, čo je kombinácia pilatesu, boxu a tanca, nedávno zverejnila opäť obnažené zábery. Vychádza z jazera hore bez. A hoci si bradavky prekryla hviezdičkami, je otázne, či takáto fotka vôbec patrí na sociálnu sieť.

Prečítajte si tiež: