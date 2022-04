Je to skrátka tak, že v šoubiznise sa chybičky krásy jednoducho netolerujú. Aj preto chce byť každá žena dokonalá a je schopná pre to urobiť čokoľvek. Pod nôž plastického chirurga si najnovšie sadla spisovateľka Lucia Kollárová (45). Tá podstúpila výraznú premenu tváre, keď jej operovali čelusť. Pozrite sa, ktoré ďalšie známe Slovenky sa rozhodli pre radikálnu zmenu.

Medzi najznámejšie ženy nášho šoubiznisu, ktoré sú plastikami povestné, patria Silvia Kucherenko, Zuzana Plačková či Dara Rolins. A hoci, napríklad taká Dara, je krásna žena s dokonalým telom, aj ona by možno bola najradšej, keby jej operácia nosa vyšla možno o čosi lepšie... Zuzana Plačková na jeseň 2020 podstúpila plastiku tváre v Kyjeve u vychýreného chirurga, ktorého služby krátko pred ňou vyhľadala aj speváčka Dara Rolins. "Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnal a spriechodnil prepážky, lebo má to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom," priznala vtedy na svojom Instagrame Plačková. Celá táto "paráda" ju vyšla na 33-tisíc eur.

Jeseň 2020: Plačková zverejnila prvé foto po plastickej operácii tváre. Zo Zuzany je úplne iný človek. Zdroj: Instagram Z. P.

Niekoľko plastík má za sebou aj Dara Rolins, ktorá sa rozhodla ísť na tzv. rhinoplastiku prvýkrát pred 21 rokmi. S výsledkom však vôbec nebola spokojná a po čase išla pod skalpel opäť. V roku 2014 podstúpila ďalšiu operáciu na klinike v Piešťanoch a potom ešte ďalšiu. V poslednom čase však bolo vidno, že na nose sa jej začali objavovať dierky a priehlbiny. Aj preto na jeseň 2020 zašla za známym plastickým chirurgom Maximom Ivanchukom na Ukrajinu, kde podstúpila ďalšie vylepšenie. Plačková a Rolins nie sú jediné, ktoré majú výrazne zmenené nosy. V minulosti prešla premenou a víťazka VyVolených Linda Drevenková či bývalá jojkárka Stanka Pavolová.

