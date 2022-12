Z Martina „Pyca“ Rauscha (44) sa vďaka prvej SuperStar ešte v roku 2004 stala zo dňa na deň veľká hviezda. Neskôr moderoval aj Let‘s Dance, ČSMT, X Factor, Tvoja tvár znie povedome či Zlatú masku. Potom sa vytratil. Nedávno znova zobral do rúk mikrofón a všetci si mysleli, že sa vracia do televízie. „Naspäť v hre,” napísal Pyco na Facebooku a pridal spoločné fotky so Zuzanou Fialovou z moderovačky.

Všetci si mysleli, že táto dvojica, ktorá kedysi spolu moderovala Let‘s Dance, sa vracia na obraz. No nie je to tak. Moderátor to uviedol na správnu mieru. „Ľudia, vy ste už skoro pobláznili aj nás. So Zuzu sme konečne skoro po dvoch rokoch spolu moderovali jeden večer a bolo fajn (ani neviem, kedy som bol naposledy v obleku), a tak sme spravili fotku, že sme akože ‚back‘! Kým sme domoderovali, tak tu v diskusii buchol šampus, že moderujeme niečo v telke,” zveril sa Pyco. „A sánka padla, sme dojatí, že by ste nás chceli a že si našu jazdu ešte pamätáte. Ale v tomto sme fakt nevinne. Ale ozaj dojatí. Ďakujeme,” dodal.

