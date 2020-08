Zlatica Švajdová Puškárová (43) sa pravidelne prihovára fanúšikom cez sociálne siete a inak tomu nebolo ani teraz. Zverejnila fotku, na ktorej pózuje aj s Danicou Nejedlou (47), z ktorej mnohým padla sánka. To je naozaj ona?

"Táto naša markizácka čarodejnica Laura je veľká šikulka a to má iba 21 rokov! Dokáže urobiť také veci s mejkapom a vlasmi, že až! A ešte je aj veľmi zlatý človek," zverila sa Puškárová Švajdová na svojom Instagrame vo štvrtok večer. "No a Danicka, to je moja drahá priateľka už veľa veľa veľa veľa roko,"dodala markizáčka a priložila aj fotku.

Danica Nejedlá nedávno pozvala redaktorku aj k sebe na terasu, kde si pochutnali na nátierkach, ktoré spolu pripravili. Zdroj: tv markíza

Na nej spoločne pózuje aj so spomínanou maskérkou a kolegyňou a kamarátkou Danicou Nejedlou. A možno niektorí z vás ostanete na váškach, či to je skutočne Danica. Nejedlá je totiž na snímke ako úplne iný človek. Za všetko však môže dokonalý mejkap a šikovné ruky vizážistky, ktorá ju zmenila na nepoznanie.