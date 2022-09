Zlatica zverejnila na sociálnej sieti smutnú správu. Prišla o svoju milovanú babičku, ktorú nadovšetko zbožňovala. Trávila s ňou voľné chvíle, keď jej to čas dovolil, a od detstva nikdy nemala Vianoce a iné sviatky bez nej. Intenzívne s ňou prežívala aj náročné covid obdobie. Jej 93-ročná stará mama bola už nejaký čas umiestnená v domove seniorov, kde ju chodila vnučka pravidelne navštevovať, a keď to situácia dovolila, brávala ju aj domov. Žiaľ, došlo k najhoršiemu.

Zlatica Puškárová oplakáva milovanú starú mamu (vpravo), o ktorú navždy prišla pred pár dňami. Túto bolesť priznala v deň úmrtia britskej kráľovnej Alžbety II. Zdroj: Instagram Zlatica Puškárová

„Tento týždeň som sa navždy rozlúčila s mojou milovanou 93-ročnou starou mamou. Dnes (8. 9.) odišla mnohými milovaná 96-ročná kráľovná Alžbeta II. Jedna obdivuhodne tvorila dejiny ako najdlhšie úradujúca panovníčka, moja stará mama zase vo svojom svete ukazovala, ako sa dá s gráciou starnúť do vysokej staroby a zostať statočnou až do konca. Bola to generácia silných, vzácnych žien, ktoré pre svojich blízkych veľa znamenali. Prežili takmer celé storočie,“ napísala na Instagrame Puškárová vo štvrtok večer – v deň úmrtia kráľovnej Alžbety II.

Zlaticina stará mama oslávila posledné a úctyhodné 93. narodeniny 2. februára. „Ako ona hovorí, vysoká staroba je veľmi náročná, ja dodávam, že napriek všetkému je vo svojich starostiach veľmi statočná,“ napísala vtedy Zlatica.